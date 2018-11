Lukač: Sa nivoa BiH pravljene mnoge opstrukcije za Srpsku

BANJALUKA - Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je u emisiji "Pečat" da su sa nivoa BiH u protekle četiri godine pravljene mnoge opstrukcije za Srpsku i da je naviše problema bilo sa srpskim predstavnicima na vlasti u Sarajevu.

"Bilo je teško raditi u uslovima kada je jedna vlast u Republici Srpskoj, a druga na nivou BiH. To se pokazalo kao vrlo teško vrijeme, naročito za Republiku Srpsku i njene građane. Sa tog nivoa pravljene su mnoge opstrukcije u kontinuitetu za Srpsku, poput pokušaja zaustavljanja sredstava sa nivoa zajedničkih institucija. To su greške koje se u budućnosti ne smiju desiti i Republika Srpska ne smije sebi dozvoliti da se opet podijeli vlast i da jedna politička opcija bude u Srpskoj, a druga u Sarajevu", smatra Lukač.

On je naglasio da je u tim opstrukcijama izgubljeno mnogo vremena i stekao se utisak da se narod podijelio, ali da su građani na izborima pokazali ko je radio u interesu Republike Srpske i ko za nju najviše može da uradi.

Govoreći o protekle četiri godine na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova, Lukač je istakao da je uvijek nastojao da pruži svoj maksimum i da je u tom periodu realizovano mnogo uspješnih projekata.

"Bilo je mnogo kapitalnih projekata i u suštini sam zadovoljan jer smo uradili mnogo toga. Danas smo promovisali nove kadete, a počeli smo da školujemo na Policijskoj akademiji i 20. klasu koja broji 326 akademaca. To je najveći broj i najveća klasa ikad školovana na Akademiji. Za vrijeme mandata Vlade Srpske na čelu sa Željkom Cvijanović i mene kao ministra unutrašnjih poslova, odškolovano je više policajaca otkad postoji Akademija, a kao takva postoji od 1999. Godine", naveo je Lukač.

On je naglasio da je mnogo uloženo u policiju u segmentu obrazovanja novih kadrova i to zahvaljujući Vladi Srpske. Podsjetio je da su, zahvaljujući projektu koji je Vlada prepoznala, penzionisani policajci sa 40 godina staža.

" Na taj način penzionišemo one koji su to zaslužili. Uglavnom se radi o ratnom kadru, ljudima koji su bolesni i ranjavani u ratu i koji teško mogu nositi policijski posao na svojim leđima", podsjetio je ministar unutrašnjih poslova Srpske i dodao da je MUP sa mladim ljudima dobio jedan novi polet i novu snagu.

Govoreći o eventualnom angažmanu u novoj Vladi, Lukač je rekao da sa mandatarom za sastav nove Vlade Radovanom Viškovićem nije razgovarao o tome.

"Onog trenutka kada neko bude smatrao da sa mnom treba da razgovara na tu temu, vjerovatno će da me pozove. Јa nemam potrebu da prejudiciram stvari i da se nudim i nisam to nikad radio. Odluka je na njima, ne na meni", istakao je on.

Kada je riječ o formiranju rezervnog sastava Policije Srpske, Lukač je rekao da je to ideja o kojoj se priča posljednjih nekoliko godina, ali da je prvo bilo potrebno adekvatno opremiti policiju kako bi uspješno odgovorila svim izazovima.

On je istakao da je cilj opremanja i dodatnog naoružavanja policije bila zaštita građana u skladu sa zakonskim propisima. Naveo je da je terorizam u BiH ozbiljan problem i da policija u Srpskoj mora da bude spremna da adekvatno odgovori na eventualne terorističke aktivnosti.

"Strancima koji su pitali zašto se naoružavamo rekao sam da samo hoćemo da opremimo policiju i da neću da razmišljam da li će se neki teroristički akt desiti opet u Zvorniku ili negdje drugo. Htio sam da uzmem 100 pušaka i podijelim policajcima u tom gradu. Imamo zakonsku mogućnost da svaki policajac ima kratko i dugo naoružanje, to je moj cilj i to smo uradili, ali ne još do kraja", naglasio je Lukač.

Јedan od problema sa kojima se policija suočava je migrantska kriza. Lukač kaže da bi rezervni sastav Policije štitio granicu od ilegalnih ulazaka.

"Destine hiljada migranata je u BiH, a među njima su i oni sa terorističkom prošlošću. Skoro 80 odsto ih prolazi bez dokumenata, a mogu da daju i pogrešne podatke. Ne treba biti naivan pa misliti da među njima nema terorista. Stav Republike Srpske je bio da njenoj teritoriji ne mogu biti stacionirani migranti i to je bila ispravna odluka. Stotinu naših ljudi iz aktivnog sastava već štiti granicu, zajedno sa Graničnom policijom BiH. Moramo pronaći nove snage koje će se boriti sa problemom migranata", rekao je Lukač i dodao da bi rezervni sastav činili kadrovi koji bi prošli selekciju kao u slučaju upisa i Policijsku akademije.

"Prošli bi određene obuke i postali bi naši policajci kada bi završili Akadmiju. Takve snage ćemo koristiti u zašititi Republike Srpske u kom god segmentu to bilo", poručio je ministar unutrašnjih poslova Srpske.

Govoreći o najavama o formiranju savjeta za nacionalnu bezbjednost, Lukač je rekao da bi umjesto savjeta koji bi djelovao savjetodavno, trebalo da bude formirana služba koja bi mogla da djeluje operativno.

"Republici Srpskoj je to potrebno, jer nema dobre saradnje sa nivoa BiH, sa Obavještajno-bezbjednosnom agencijom koja bi trebalo da šitit i Srpsku, a to ne čini", rekao je Lukač.

