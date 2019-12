Lukač: Spriječio sam Stanivukovića da me ugrozi

BANJALUKA - Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Dragan Lukač rekao je, nakon incidenta u Narodnoj Skupštini RS, da je odgurno poslanika PDP-a Draška Stanivukovića kako bi ga spriječio da ga ugrozi.

"Odgurnuo sam ga od sebe i onemogućio da napravi bilo kakav potez koji bi mogao da me ugrozi", rekao je Lukač i dodao:

"Stanivuković je bio NATO promoter, koji je predsjedniku Vlade bacio zastavice, prišao je i mom mjestu i došlo je do fizičkog kontakta. Došao je do moje govornice, prijeteći, unio mi se u facu. Ne znam šta je imao kod sebe i koju namjeru je imao. Odgurnuo sam ga od sebe. Izvinjavam se svim narodnim poslanicima i javnosti koja je to gledala, jer ovo nije primjereno Narodnoj skupštini".

On se zahvalio i poslanicima iz opozicije koji, kako dodaje, "nisu prihvatili ono što je Stanivuković radio".

"Nisu svi ljudi učestvovali u tome, ima dovoljno ozbiljnih ljudi koji nisu prihvatili ono što je radio Draško Stanivuković. Hodanje i prilaženje govornici nije dozvoljeno. Moram da kažem da od početka NS RS nije vođena kako treba da se vodi. Svi poslanici koji su dva sata kršili poslovnik nisu bili sankcionisani u skladu sa poslovnikom, mnogi su trebali biti udaljeni. Ovo nije način koji primjeren NS RS i mislim da mora da se mijenja Poslovnik. Par ljudi je uzelo sebi za pravo da ruši NS RS na najgori mogući način. Mora ovoj Skupštini da se vrati povjerenje koje narod treba da ima u NS RS. Svi mi znamo da nema RS bez Narodne skupštine i oni koji je ruše moraju da budu sankcionisani. Raditi ovo u Narodnoj skupštini što su oni radili, u tome nema nikakve časti", zaključio je Lukač.