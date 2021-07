Lukač: Srpske žrtve ignorišu, a mi ih nećemo zaboraviti

SREBRENICA - Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je danas na Zalazju kod Srebrenice da MUP kontinuirano radi na prikupljanju dokaza za sve zločine koji su se desili na prostoru Republike Srpske i svake godine dostavlja nove dokaze o slučajevima zločina nad pripadnicima srpskog naroda.

Lukač je prilikom obilježavanja 29 godina od velikog srpskog stradanja na ovom području podsjetio da su nad Srbima počinjeni strašni zločini koji još nisu procesuirani i da se nastavlja prikupljanje dokaza, iako je to sve teže jer mnogi svjedoci biološki nestaju.

"Postavlja se pitanje zašto to ranije nije urađeno. Nešto je prikupljeno, ali mnogi svjedoci nisu smjeli ili htjeli da pričaju, bojeći se za svoje i živote porodica i tek nakon dužeg vremena, ohrabrivanja, razgovora i razmišljanja pristaju da govore o zločinima koje su vidjeli ili doživjeli", rekao je Lukač.

Prema njegovim riječima, pojavljuju se i svjedoci iz reda drugih naroda koji su spremni da ispričaju i svjedoče o određenim zločinima koje su vidjeli i zbog osjećaja odgovornosti i savjesti žele da svjedoče o zločinima počinjenim nad nevino ubijenim Srbima.

"Izginula su djeca i civili koji nisu nosili oružje i po svim konvencijama počinioci tuh zločina treba da odgovaraju i činimo sve da oni budu procesuirani, a svjedoci da potvrde kako i ko je počinio te zločine nad civilima. Ta svjedočenja mogu biti dragocjena i da ogole istinu o zločinima nad srpskim narodom", pojasnio je Lukač.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske je podsjetio da je mnogo mjesta na kojima su Srbi stradali, ali da je ovo jedinstveno, gdje su dva spomenika koja svjedoče o stradanju srpskog naroda u malom selu u dva rata.

On je ukazao da ni za jedan od tih zločina niko nije odgovarao, da pravda nije zadovoljena i zato se zločini ponavljaju.

Lukač je govorio i o neprincipijelnosti međunarodne zajednice i favorizovanju žrtava drugih naroda, a ignorisanju srpskih žrtava što pokazuje i činjenica da niko od predstavnika stranih ambasada ne dolazi da se pokloni srpskim žrtvama, iako su to većinom civili.

"Zbog toga mi to treba da činimo, da ih pominjemo imenom i prezimenom i da im odajemo počast. Oni su izgubili živote na svojim ognjištima, nikoga nisu napadali i nikada ih nećemo zaboraviti. Nevine žrtve su sve iste, što stranci ne poštuju, ali mi znamo i nastavićemo da njegujemo sjećanje na te žrtve i prenosimo istinu o njihovom stradanju na buduće naraštaje", poručio je Lukač.

On je zahvalio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučić što je poslao specijalnog izaslanika, ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina da se danas zajedno poklone sjenima srpskih junaka.

Odgovarajući na pitanje o nekim tvrdnjama iz Organizacionog odbora za obilježevanje stradanja srebreničkih Bošnjaka da je sadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iscenirao atentant na sebe prilikom posjete Potočarima 2015. godine, Lukač je rekao da je to glupost.

Prema njegovim riječima, pokušaj okrivljivanja čovjeka koji je mogao da bude žrtva i koga su htjeli da ubiju, apsurd je koji nema veze sa istinom.

"Prikupili smo brojne dokaze, fotografije, imena lica i saznanja o organizatorima i kada se vide snimci koji pokazuju kako su ga okruživali jasno je da to nije bilo spontano i da se radilo o organizovanom pokušaju linča", ocijenio je Lukač.

On je izrazio uvjerenje da će prikupljeni dokazi ugledati svjetlost dana i biti korišteni za procesuiranje, jer Srbija ima dovoljno snage da to može sama da uradi.

"Dali su dovoljno vremena institucijama BiH da to urade, ali to je sve zaustavljeno, iako smo im mi dali brojne dokaze da taj slučaj dovedu do kraja, ali oni to ne žele", istakao je Lukač, precizirajući da je to bio pokušaj ubistva Vučića.