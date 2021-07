Lukač: Sukob između Dodika i mene ne postoji, opozicija pokušava to napraviti

BANJALUKA - Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je danas u Banjaluci da je priča o sukobu između njega i lidera SNSD-a Milorada Dodika spekulacija.

"Opozicija već godinama pokušava da pravi sukob između Dodika i mene, vjerovatno znaju zašto im smetam ja, a zašto Dodik i zašto bi voljeli da postoji sukob između nas. Ništa takvo ne postoji, nije se dešavalo niti će se dešavati", rekao je Lukač novinarima u Banjaluci.

Lukač je naglasio da ima svoj odnos prema Dodiku i kao čovjeku i kao predsjedniku stranke, te da mu ni u jednom trenutku nije palo na pamet da se fizički obračunava s njim, niti je kad bilo razloga za to.

"Ljudi koriste za dnevnu politiku čak i situaciju kada čovjek ima zdravstveni problem, jer svi znaju da je Dodik imao operaciju vilice. Ima situacija u kojima imamo različite mišljenja, ali uvijek donesemo zajednički zaključak koji je u najboljem interesu građana Republike Srpske", istakao je Lukač.

Na pitanje da li je priča o koncentracionoj Vladi Dodikov pokušaj da ga smijeni sa mjesta ministra unutrašnjih poslova, Lukač je upitao zašto bi Dodik rušio postojeću Vladu i pravio neku koncentracionu samo da bi njega "izgurao".

"On to može da uradi kada hoće jer sam došao u Vladu i preuzeo Ministarstvo unutrašnjih poslova na njegov poziv i kada on kaže da ja više nisam potreban ovdje, ja ću otići iz MUP-a, to je najmanji problem. Nema potrebe da on izmišlja bilo kakve konstrukcije da bi se mene riješio, kao što to opozicija pokušava da predstavi", poručio je Lukač.

Što se tiče same koncentraciono Vlade, dodao je Lukač, predijelog Dodika je vjerovatno išao u tom smjeru da u potpunosti doprinese zaštiti Republike Srspke i da najodgovorniji ljudi iz svih stranaka zaborave svoje dnevne politike i prepucavanja i da svi urade najviše što mogu da bi zaštitili Republiku Srpsku i njene građane.

"Samo u tom kontekstu gledam taj prijedlog. To što opozicija nije spremna da to radi, njihova je odluka", rekao je Lukač.

Lukač je rekao da će na današnjoj posebnoj sjednici Republike Srpske, između ostalog, biti riječi o tome kako zaštiti građane od eventualnih hapšenja koja bi mogla uslijediti nakon nametnute odluke odlazećeg visokog predstavnika Valentina Incka.

"Vidjećemo šta će narodni poslanici donijeti kao zaključak, odnosno da li ćemo u zakon ugraditi odredbu koja bi služila pripadnicima MUP-a da zaštite sve svoje građane od bilo kakvog progona", rekao je Lukač.

Govoreći o nedavnoj akciji MUP-a u kojoj su uhapšeni inspektori MUP-a, Lukač je rekao da je MUP složen sistem sa preko 7.300 pripadnika.

"Bez obzira što su to ljudi koji treba da sprovode zakon, u tako velikom broju pripadnika uvijek ima onih pojedinaca koji odu na drugu stranu. Od toga nisu imune ni bilo koje druge policije u svijetu. Bitno je da se mi borimo protiv takvih. Onoga za koga dokažemo da se bavi kriminalom, da ima kontakte sa kriminalcima, neće zaštiti ni njegova uniforma niti značka i biće procesuiran", naglasio je Lukač.