Lukač: Tražićemo odgovornost pojedinaca iz FBiH ako nastave sa opstrukcijama

BANJALUKA - Ako pojedinci iz policijskih struktura Federacije BiH nastave da opstruišu uspostavljanje pune saradnje BiH sa Evropskom policijskom službom (Evropol) Srpska će tražiti njihovu odgovornost, jer niko ne može da sebe stavi iznad međunarodno obavezujućeg akta, rekao je ministar unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač.

Lukač kaže da "Srpska podržava i dijeli stav zamjenika ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Nedeljka Jovića i ističe da se već četiri godine čeka puna primjena Sporazuma o saradnji BiH i Evropola koji su ratifikovale nadležne institucije u BiH i EU jer to opstruišu pojedinci iz nekih policijskih struktura u FBiH".

"Jedina smo zemlja koja nema punu saradnju sa Evropolom, nemamo našeg oficira za vezu u sjedištu u Hagu i to je veliki problem za BiH. MUP Srpske je do sada uradio sve što je do nas da bi sporazum, kakav je potpisan, bio u potpunosti sproveden. Niko u BiH, ma ko god to bio, ne može da opstruiše i ruši takav međunarodni sporazum", rekao je Lukač za "Glas Srpske".

On kaže da je Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH do sada nelegalno i nezakonito koristila podatke koje dobija od Evropola.

Lukač je naglasio da Sporazum ni u jednom segmentu ne predviđa Direkciju kao mjesto kontakt tačke, već decidno piše da je to Ministarstvo bezbjednosti, adresa Trg BiH jedan.

"Nikakvu nelegalnu i nezakonitu eksploataciju podataka nećemo dozvoliti. Ovdje postoji čak i lična odgovornost pojedinaca koji to rade na takav način. Direkcija nema mogućnost da vrši bilo kakve istrage, a suština saradnje policijskih agencija je sprovođenje istraga u borbi protiv kriminaliteta, terorizma i najtežih oblika krivičnih djela širom Evrope, ali i u BiH", dodao je Lukač.

On je naveo da je i EU rekla da je potrebno da bude napravljena funkcionalna kontakt tačka u skladu sa potpisanim i ratifikovanim sporazumom.

"Mislim da je ovdje sve jasno i da stvar mora biti dovedena do kraja. Mi tražimo da se radi u skladu sa zakonom i ovlašćenjima, ali očigledno je da neko u BiH sebi uzima za pravo da ruši čak i međunarodne ratifikovane sporazume i da se stavlja iznad takvih akata, što nije primjereno i tu postoji odgovornost pojedinaca koji to rade. Ako nastave tako da se ponašaju, pokrenućemo postupak i tražiti odgovornost", rekao je Lukač.

Jović je, zbog upražnjenje pozicije ministra bezbjednosti, krajem juna potpisao instrukciju o pitanjima od važnosti za sprovođenje Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji BiH sa Evropolom, koja je jedino što je preostalo da bi taj međunarodni akt bio ispunjen.

To je izazvalo negodovanje ministra unutrašnjih poslova FBiH Aljoše Čampare i direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Mirsada Vilića koje žele da kontakt tačka za saradnju bude u Direkciji, a ne u Ministarstvu bezbjednosti u Savjetu ministara.