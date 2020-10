Lukač: Trenutno zaraženo 100 pripadnika MUP-a

BANJALUKA - Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je večeras da je trenutno 100 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srpske zaraženo virusom korona, ali da niko od njih nema težu kličničku sliku.

"Pripadnici policije izloženi su riziku da budu zaraženi virusom korona. Do sada je više od 250 pripadnika MUP-a bilo zaraženo, što i nije veliki broj, jer MUP ima 7.500 pripadnika", izjavio je Lukač za večeras Alternativnu televiziju.

Govoreći o situaciji vezanoj za pandemiju virusa korona, on je rekao da za sada niko sa sigurnošću ne može reći šta će biti u budućnosti, s obzirom da se i u svijetu kalkuliše šta je virus korona i šta će on donijeti i da je do sada već donio mnogo neočekivanih problema.

"Vrlo je teško predvidjeti šta nas čeka u budućnosti. Pretpostavljali smo da će dolaskom hladnijeg vremena doći do pogoršanja situacije i upravo to nam se dešava da iz dana u dan imamo povećanja broja zaraženih", dodao je Lukač.

On je istakao i da u borbi protiv ove pandemije treba biti spreman i na radikalne metode i na eventualno uvođenje policijskog časa, izražavajući nadu da se neće morati raditi u potpunosti takve stvari.

"Imali smo jedno takozvano zaključavanje gdje smo, prateći sve ono što su radile druge evropske zemlje, uradili i ovde, a što nas je dobro koštalo u negativnom smislu i nikom nije cilj da doživimo tako nešto ponovo, jer bi sigurno trpjela naša ekonomija kada bi uvodili takve mjere", istakao je Lukač.

On je podsjetio da neke evropske zemlje već uvode neke od radikalnijih mjera, među kojima i policijski čas, da bi spriječile širenje zaraze i sačuvale zdravlje ljudi.

Lukač je istakao i spremnost da Srpska uradi sve što je potrebno kako bi se sačuvalo zdravlje ljudi.

Govorećo o radu Republičkog štaba za vanredne situacije, on je pojasnio da to tijelo radi na bazi svih informacija o dešavanjima u Srpskoj, da se na sjednicama uvažava svako mišljenje, ali da se u prvom redu uvažava struka.

"Zaključke koje zajednički donesemo na Štabu svakako svi moramo da sprovodimo i do sada je Republički štab donio dobre zaključke koji su doprinijeli sprečavanju širenja zaraze u Srpskoj", ocijenio je Lukač.

Prema njegovim riječima, Republički štab za vanredne situacije bavi se i prevencijom loših mjera koje bi negativnio uticale na ekonomiju i kada se vidi da neka mjera može da se loše odrazi bilo na zdravlje ljudi, ili na ekonomiju, onda se pokušava to da se takve mjere ne zadržavaju dugo i da se dođe do najboljih rješenja.