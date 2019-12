Lukač: U potpunosti primjenjivati Poslovnik o radu u parlamentu

SARAJEVO - Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač istakao je da je neophodno obezbijediti potpunu primjenu i poštivanje Poslovnika o radu u Narodnoj skupštini Srpske.

"Stvari koje su se dešavale u Narodnoj skupštini Republike Srpske tokom rasprave o Programu reformi BiH ne treba da se dešavaju i zbog toga ubuduće u potpunosti treba primjenjivati Poslovnik o radu Narodne skupštine koji zabranjuje da bilo ko može prekidati govornika, sprečavati ga da iznese mišljenje", rekao je Lukač za "Dnevni avaz".

On je podsjetio da se upravo to njemu desilo kada je na posljednjoj hitnoj sjednici Narodne skupštine dobio riječ.

"Reagovao sam kako sam reagovao, jer šta da očekujete od čovjeka /poslanik Draško Stanivuković iz PDP-a/ koji pređe preko čitave sale, dođe pred govornicu, prijeteći mi se unese u lice. Naravno da sam očekivao fizički nasrtaj i spriječio sam ga odgurivanjem", naveo je Lukač.

On je dodao da to "nije bio fizički obračun, nego sprečavanje da ga neko ugrozi i da nije srećan što je došlo do takve situacije, ali da nije imao izbora".

Odgovarajući na pitanje da li je razmišljao o ostavci i da li očekuje smjenu, Lukač je rekao da opozicija u Republici Srpskoj godinama traži njegovu smjenu i pokušava da pronađe način kako da ga "smiri".

"Ja sam im kost u grlu jer nisu uspjeli preko mene i policije Republike Srpske da ostvare političke ciljeve na ulici, gdje su pokušali da sruše institucije Republike", istakao je Lukač.

On smatra da ne treba da polaže račune opoziciji.

"Ako sam napravio krivično djelo koje je nespojivo sa mojim poslom, onda ću sam da se povučem. Moju ostavku može da zahtijeva samo onaj ko me postavio i njima i odgovaram. Ne mislim da u ovom slučaju apsolutno ima potrebe za tim. Niti sam napravio kakvo krivično djelo, niti sam uradio nešto nespojivo s funkcijom koju radim", naveo je Lukač.

On je dodao da je u toj situaciji samo štitio svoje pravo da govori u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Lukač je potvrdio da je spreman da se pojavi i pred sudom ako treba, odnosno ako ovaj slučaj dobije sudski epilog.

"Postoje snimci i brojni svjedoci koji će potvrditi šta se dešavalo, ko je i na koji način isprovocirao taj događaj i kome je bilo u cilju da se tako nešto uopšte desi", zaključio je Lukač i dodao da je on lično uvijek spreman za dijalog.