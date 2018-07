Lukač: Uhapsićemo policajce ako su nešto krili u slučaju Davida Dragičevića

BANJALUKA – Ako se utvrdi da je bilo koji policijski službenik nešto sakrivao ili radio protivzakonito u slučaju smrti Davida Dragičevića, biće odmah uhapšen, rekao je Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova RS.

Dodao je da garantuje da će se lično angažovati da takvi budu kažnjeni, ali da nema nijednu informaciju da bilo ko u policiji nešto krije u tom slučaju.

“Niko neće biti zaštićen. Niko ko se ogriješio o zakon neće biti zaštićen. Neće ga zaštititi ni uniforma ni značka. On ne smije to da radi, on treba da se bori protiv kršenja zakona”, rekao je Lukač.

Lukač je rekao da još nema nikakvu informaciju iz Tužilaštva da li su izdali naredbu u vezi sa predmetom Dragičević.

Demantovao je da je prijetio fizički i verbalno poslaniku Adamu Šukalu.

“Neko ko je osvojio 260 glasova koristeći drugu stranku i koga ni opozicija nije htjela, kao i oni koji čupaju mikrofone, ne mogu mi držati predavanje o pristojnosti”, poručio je Lukač.

"Šukalo je jedan isfrustrirani lik koji sa 260 glasova drži predavanja a izbacili su ga iz vlastite stranke", rekao je Lukač.