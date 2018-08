SARAJEVO - Direktor Federalne uprave policije, Dragan Lukač, podnosi ostavku sa te pozicije zbog zdravstvenih razloga, prenosi portal klix.ba.

"Zbog zdravstvenih razloga ću podnijeti ostavku na dužnost direktora 30. septembra 2018. godine. Idem svoje probleme rješavati u zdravstvenim ustanovama, tačnije idem na operaciju. Moj mandat je do 15. aprila 2019. godine", kazao je Lukač za Klix.ba.

Sporovi u vezi sa njegovim odlaskom s dužnosti direktora FUP-a, podsjećamo, traju već godinama, a u prošlogodišnjem intervjuu za Klix.ba je kazao da ga mogu smijeniti samo fizičkom likvidacijom.

"Moj mandat ističe 7. decembra 2018. godine. To hoću li ja ostati do kraja mandata zavisi od mog zdravstvenog stanja. Ja vjerujem da hoću", kazao je tada Lukač.

Međutim, na današnje pitanje da li mu mandat ističe 7. decembra 2018. ili 15. aprila 2019. godine, Lukač objašnjava da mu po izboru Nezavisnog odbora mandat ističe 7. decembra 2018. godine, ali po sudskoj presudi 15. aprila 2019. godine.

"Za direktora u drugom mandatu sam izabran 7. decembra 2014. godine. Budući da sam sa Federalnom vladom Nermina Nikšića imao sudski spor, imao sam pauzu od 7. 12. do 15. 4. Tada nisam obavljao dužnost. Onda je u sudskom postupku utvrđeno da mandat mora trajati četiri godine, pa je to produženo do 15. aprila 2019. godine", kazao je Lukač.

Po političkim kuloarima se špekuliše da zdravstveno stanje nije jedini razlog zbog kojeg Lukač podnosi ostavku, već da sa tim imaju veze Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine.

(NN/klix.ba)