Lukić: Brđanin nakon 22 godine ispunjava sve uslove za slobodu

BEOGRAD - Advokat Novak Lukić izjavio je za Srnu da se nada da će bivši šef Kriznog štaba Srpske Autonomne Oblasti (SAO) Krajina Radoslav Brđanin, koji je izdržao 22 godine zatvora od ukupno 30, biti pušten na slobodu jer ispunjava sve uslove, iako je predsjednik suda Karmel Ađijus "vrlo rigidan" po tom pitanju i gotovo svima je odbio takve zahtjeve.

Lukić je rekao da je Brđanin prebačen u pritvor Haškog mehanizma za međunarodne krivične sudove iz zatvora u Danskoj 14. septembra.

On je naveo da je država Danska obavijestila Mehanizam u Hagu da poslije 20 godina izdržane kazne po danskim zakonima više ne mogu da ga drže u zatvoru, te da po sporazumu sa Haškim tribunalom, on ima ingerenciju da ga preuzme ako još nije izdržao kaznu u cjelosti.

"Transfer je izvršen u tajnosti, 14. septembra i sada je u Hagu po odluci predsednika Tribunala iz avgusta, koja je sada javno objavljena, o tome da se on prebaci u Hag do odluke gde će biti dalje prebačen do okončanja njegove kazne", rekao je Lukić.

On je podsjetio da je Brđanin osuđen na 30 godina zatvora, od kojih je izdržao 22 godine i da je odbrana prije dvije godine podnijela zahtjev za privremeno puštanje na slobodu, koji je odbijen, a početkom ove godine još jedan o kome još nije donijeta odluka.

"Nadamo se da će taj zahtev biti usvojen i da će on biti pušten na slobodu, jer ispunjava sve uslove. Od 6. jula 1999. godine teče mu kazna, on nijedan dan nije bio na privremenoj slobodi, sve vreme je u zatvoru, formalno do 1999. godine", rekao je Lukić.

On napominje da o ovim zahtjevima odlučuje predsjednik suda Karmel Ađijus, koji je "vrlo rigidan u pogledu zahtjeva za puštanje na privremenu slobodu", a nije vezan ni rokovima, pa može da odluči "svaki dan, a može i za godinu dana".

"Od kada je postao predsednik suda Ađijus nije nikoga pustio na privremenu slobodu, osim Valentina Ćorića (2019. Godine) u slučaju 'Herceg Bosna', svima je odbio zahteve", rekao je Lukić.

