Lukić: Drugostepena presuda Mladiću moguća na proljeće 2020. godine

BEOGRAD - Pravni zastupnik generala Ratka Mladića, advokat Branko Lukić ocijenio je danas da bi izlaganje usmene žalbe na prvostepenu presudu komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske pred vijećem Mehanizma za međunarodne krivične sudove moglo da počne na jesen, dok izricanje drugostepene presude očekuje početkom proljeća naredne godine.

Istakavši da su u žalbenom vijeću, na zahtjev odbrane, zbog pristrasnosti zamijenjena trojica sudija, Lukić je rekao da se odbrana nada da će u procesu biti postignuta pravdu i presudu za Mladića biti oslobađajuća.

On je Srni izjavio da se odbrana nada da će dobiti sudije koje će da gledaju činjenice i pokušaju da utvrde istinu.

"Ukoliko se to desi, mi smo sigurni da će general Mladić biti oslobođen. Međutim, ukoliko se ponovo desi neka politika, a svi znamo kako je do sada to funkcionisalo, imamo podeljena očekivanja, s nadom da ćemo dobiti pravdu i da će Mladić biti oslobođen", rekao je Lukić.

Prema njegovim riječima, do izlaganje usmene žalbe na prvostepenu presudu Mladiću tokom koje odbrana treba samo da naglasi neke glavne tačke te žalbe moglo bi da dođe u oktobru ili novembru ove godine.

"Očekujemo da 2020. godine, negde u proleće, u februaru ili martu možemo da očekujemo drugostepenu presudu", rekao je Lukić, koji je prisustvovao panel diskusiji "Sudska pravda: između žrtava i počinioca".

Na skupu su učestvovali i reditelji filma "Suđenje Ratku Mladiću" Robert Miler i Henri Singer, kao i penzionisani glavni tužilac Haškog tribunala Piter Mekloski.

U septrmebru prošle godine Međunarodni sud u Hagu usvojio je zahtjev Mladićeve odbrane za izuzeće trojice sudija iz apelacionog vijeća, koje će razmatrati Mladićevu žalbu na prvostepenu presudu, kojom je osuđen na doživotni zatvor.

Prema odluci koju je donio sudija Žan-Klod Antoneti, iz apelacionog vijeća izuzeti su predsjedavajući Teodor Meron i članovi Karmel Ađijus i Liu Daćun, zbog "utiska da su pristrasni".

Ovom odlukom, sudija Antoneti praktično je usvojio argumente Mladićeve odbrane da sudije Meron, Ađijus i Daćun nisu nepristrasne zato što su učestvovale u donošenju ranijih presuda Haškog tribunala kojim su Mladiću podređeni oficiri Vojske Republike Srpske osuđeni za Srebrenicu.

U tim presudama, prema odbrani, sudije Meron, Ađijus i Daćun su unaprijed utvrdili i Mladićevu krivicu, donoseći u ranijim slučajevima pred sudom zaključke o generalovoj ulozi i odgovornosti.

Umjesto njih, u apelaciono vijeće postavljene su sudije Emparani Mami Ričard Radžonson, Priska Matimba Nijambe i Geberdao Gustave Kam.

U apelacionom vijeću biće i sudije Sejmor Panton i Elizabet Ibanda-Nahamija.