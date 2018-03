Lukić: Mladićev predmet zasnovan na "bajci" tužioca Mekloskog

BEOGRAD - Advokat Branko Lukić iz Tima odbrane nekadašnjeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića izjavio je da je cijeli predmet zasnovan na "bajci" tužioca Pitera Mekloskog, koji je izmislio sastanak Mladića i saradnika u noći između 12 i 13. jula 1995. godine.

Naglašavajući da su u Hagu priznali da nisu imali nikakvih dokaza da je Ratko Mladić ubio ili naredio da neko u Srebrenici bude ubijen, a osudili su ga za to, Lukić pojašnjava da je razlog za izmišljanje tog sastanka taj što genocid ne može da se izvrši na mah, već mora da se planira.

"Bila su dva sastanka 11. i 12. jula, o kojima se sve zna, postoje zapisnici, snimci, svedoci. I pošto su sve pregledali, pročešljali, razgovarali sa svedocima-insajderima nisu našli ništa kriminalno. Onda su izmislili taj treći sastanak, koji nijedan svedok nikada nije spomenuo tokom suđenja. Na njemu je navodno napravljen udruženi zločinački plan", rekao je Lukić.

On je ocijenio da je Mekloski to uradio "u najboljem duhu Gebelsove pravde, gdje više puta ponovljena laž postaje istina".

"Svi koji su osuđeni za Srebrenicu, osuđeni su zbog nepostojećeg sastanka", ukazao je Lukić, koji sa Timom odbrane nakon predaje najave žalbe priprema žalbu na osuđujuću presudu generalu Mladiću u Haškom tribunalu.

On je naveo da je krunski svjedok u Mladićevoj presudi Momir Nikolić, kome su, kako je rekao, "ruke krvave do ramena" i koji je sada na slobodi.

"Da bi se spasao, nagodio se sa Tužilaštvom i lagao protiv Mladića. To je čovek bez morala, koji je nekoliko puta menjao izjave, govorio je čak i kontradiktorno", rekao je Lukić za "Večernje novosti".

On navodi da je istražitelj Tužilaštva Brus Bursik, koji je sa Mekloskim saslušavao Nikolića, javno u sudu rekao da je on lažov i da mu ništa ne vjeruje, te da mu Mekloski nije dao da snima taj razgovor i da je to jedini razgovor u Tribunalu koji nije sniman.

Lukić je dodao da na kraju "čak ni taj, takav Nikolić nije potvrdio da je bilo trećeg sastanka", naglašavajući da generala Mladića nijedan svjedok tokom suđenja nije direktno optužio za zločin.

"Ovo kako je Tužilaštvo izmišljalo stvari, a sudsko veće prihvatalo nema nigde u svetu. To je zločin. Otkrili smo udruženu zločinačku grupu u samom tribunalu. Radili su ono što ne smeju da rade - planski optuživali i osuđivali bez dokaza. U svakom sudu na svetu izgubili bi posao i išli u zatvor zbog mahinacija", rekao je Lukić.

On je naglasio i da je sudsko vijeće izvrnulo međunarodno prihvaćenu definiciju genocida.

"Kazali su da je genocid i kada se namerava uništiti deo grupe, iako tako nešto ne postoji u Konvenciji o genocidu. Oni su izmislili svoju tezu genocida i osudili Mladića", zaključio je Lukić.