Lukić: Ogoljene namjere stranaca i političkog Sarajeva, sve ide u korist Srpske

BANJALUKA - Proces protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika pred Sudom BiH ogoliće sve namjere onih koji BiH posmatraju kao koloniju, te će, ako se bude istorijski i politikološki posmatralo, ovaj postupak biti onaj koji će biti smatran evropskim modelom borbe protiv kolonijalne uprave, rekao je u intervjuu Srni vršilac dužnosti direktora "Službenog glasnika" Miloš Lukić.

Lukić smatra da Dodik nije kriv jer je potpisao ukaz i postupio prema Ustavu, već zato što se suprotstavio onima koji žele da uruše Srpsku i njene nadležnosti.

"Dodika su oni kojima se suprotstavlja prepoznali kao nekoga ko nosi tu političku priču borbe", izjavio je Lukić.

Kako je navedeno u optužnici, Lukić i Dodik optuženi su za nepoštovanje odluka Kristijana Šmita, koji nije prošao proceduru imenovanja u Savjetu bezbjednosti UN.

"Optužen sam zato što sam radio svoj posao i u samoj ovoj optužnici, koja je poprilično nakaradno napisana kao što već javnost i zna, izričito je navedeno da sam radio u skladu sa svojim ovlaštenjima. Nigdje se ne navodi da sam zloupotrijebio ovlaštenja, što se često dešava u nekim postupcima", pojasnio je Lukić.

Lukić je napomenuo da dešavanja u Sudu BiH nemaju veze sa pravom i pravdom, te naveo da bi sve uradio isto jer smatra da nije moguće da direktor jedne javne ustanove, radeći svoj posao, može da blokira zakonodavni proces.

"U međuvremenu su dolazile na objavu neke odluke za koje je to dominantno političko Sarajevo smatralo da bi bilo činjenje nekog krivičnog djela ukoliko budu objavljene, a objavljene su", istakao je Lukić.

Naredno suđenje zakazano je za 6. mart, a pred Sudom bi trebalo da se pojave i Lukić i Dodik, iako je proces i zvanično razdvojen.

Lukić je rekao da je za taj dan planirano izvođenje svjedoka Tužilaštva, odnosno inspektora Sipe koji su prikupljali dokumentaciju.

"Oni su njihovi ključni svjedoci - to dovoljno govori o tom Tužilaštvu i tom paradoksu. To vam je isto kao da tražite od poštara da svjedoči za neki dokument koji je samo prenio. LJudi su došli, mi smo im dobrovoljno predali tu dokumentaciju. Tako da taj 6. neće biti ništa spektakularno, Bojim se da ćemo još jednom vidjeti u medijima iz Sarajeva to neko seirenje zbog toga što je predsjednik Republike Srpske došao na sud u Sarajevo", smatra Lukić.

On je rekao da svakim dolaskom predstavnika institucija Republike Srpske u Sud ima sve manje i manje BiH, a sve više Srpske, te naglasio da iz svega ovog predsjednik Srpske može računati samo na veću podršku naroda.

"Tako da, kakva god da bude presuda, ona će ići na štetu onih koji su svu ovu čorbu zakuvali", naveo je Lukić.

Lukić je rekao da nakon ovog procesa pred Sudom BiH više ništa neće biti isto, te naveo da je Dodik, radeći u skladu sa Ustavom i zakonom, u potpunosti pred cijelim svijetom ogolio kolonijalnu upravu u BiH.

"Kako ovaj postupak odmiče, to sam i ranije govorio, kod Tužilaštva i kod ovih koji su politički na drugoj strani se primjećuje sve veća nervoza, a kod nas iz Republike Srpske sve veća staloženost u cijelom procesu. Znamo gdje idemo i kuda će nas to odvesti. Tako da, mnogo stvari neće biti iste, baš zbog toga što se u ovom slučaju lomi prilično mnogo vrijednosno važnih stvari za naše društvo", naveo je Lukić.

Lukić je istakao da je politički sistem u BiH odvojen od realnosti, odnosno da je to sistem na čijem čelu je američki ambasador Majkl Marfi, u čijoj funkciji je Kristijan Šmit, koji se ovdje predstavlja kao visoki predstavnik i vidjelo se da je želja da slome svakog ko im se politički suprotstavlja.

"U ovom slučaju je to bio predsjednik Dodik, koji je zaista eksponent tih vrijednosti koje su suprotstavljene kolektivnom Zapadu kojeg ovdje predstavlja američki ambasador. Mislim da je i na toj vrijednosnoj bazi ovo važan postupak", rekao je Lukić.

On je ocijenio da će, ako se bude istorijski i politikološki posmatralo, ovaj postupak biti onaj koji će biti smatran evropskim modelom borbe protiv kolonijalne uprave.

Lukić je napomenuo da je apsurdno da stranac uđe u zemlju na nekom graničnom prelazu, proglasi zakon i još nekog tereti zato što ne poštuje taj zakon.

"Zabrinjavajuće je što na takve poteze aplaudiraju predstavnici političkog Sarajeva", ukazao je Lukić.

On je ocijenio da je to jedna tačka u kojoj se sve prelama, u kojoj je i taj Zapad procijenio da je ovo posljednji trenutak u kojem mogu da slome kičmu Republike Srpske, jer se i geopolitički procesi mijenjaju i oni vide da gube snagu na mnogim tačkama u svijetu.

"Jedna od njih je Republika Srpska. Tako da - mnogo stvari neće biti isto, ali sve stvari koje se budu dešavale će ići u korist Republike Srpske i našeg društva", naglasio je Lukić.

Lukić smatra i da se svaki glasač u Federaciji BiH, koji je glasao za političare koji sada slijede mišljenja stranaca, mora zapitati da li je birao nekog da vodi državu ili da bude eksponent politike nekog stranca?

Lukić je istakao da Zapad predsjednika Dodika nije slučajno odabrao za metu jer njega vide kao nosioca političke borbe koja nije po njihovim standardima.

On je pojasnio da je to ono što Srbi nose kroz istoriju, nešto što je dio srpskog identiteta.

"Mi smo imali Prvi srpski ustanak, ali je personifikacija toga bio Karađorđe. Karađorđa je morao biti ubijen da bi prestao Prvi srpski ustanak. U njihovoj istoriji to možda i nije toliko prisutno i oni to ne razumiju. I zbog toga oni ovdje vide Milorada Dodika kao nekog oko kojeg su se okupili svi ljudi koji ne misle kao oni, te misle da Dodik jeste nekog koga treba ukloniti. Sa druge strane, i kad gledamo praktično, to jeste tako", rekao je Lukić.

Lukić je ukazao na činjenicu da je, bez obzira na te pritiske, u Republici Srpskoj stabilna ekonomska situacija.

"Prošlo je vrijeme ucjena i danas je mnogo lakše započeti saradnju s državama i poslovnim partnerima nego što je to bilo prije dvije decenije", napomenuo je Lukić.

On je ukazao da su sada shvatili da ne mogu više tim ekonomskim ucjenama da se služe da bi Republiku Srpsku usmjeravali i ucjenjivali.

"Jer Republika Srpska, evo vidimo, ima i ekonomske partnere u drugim krajevima svijeta i zbog toga su shvatili su da moraju da odsijeku glavu da bi cijelo tijelo prilagodili onome što jeste njihov interes", zaključio je Lukić u intervjuu Srni.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.