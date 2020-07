Lukić: Rasprava o žalbama na presudu Mladiću moraće biti odgođena do daljeg

BEOGRAD - Član tima odbrane generala Ratka Mladića Branko Lukić izjavio je Srni da rasprava o žalbama na presudu generalu Ratku Mladiću, koja je najavljena za ponedjeljak, 20. jul, mora da bude odgođena do daljeg jer on zbog pandemije virusa korona ne može da putuje u Holandiju, a na prijedlog Tužilaštva da raspravi "prisustvuje" putem video-linka ne pristaje.

"Što se tiče 20. jula, ja ne mogu da putujem u Holandiju jer je opet donesena mera da niko iz Srbije ne može da uđe u tu zemlju. Po meni, nema nikakvih izgleda da se bilo šta održava bez mog prisustva. Mi moramo prvo da vidimo generala", rekao je Lukić.

Lukić je naglasio da ga, za sada, nisu kontaktirali iz Haga, ali da on mora da bude prisutan.

"Ja nisam tražio najavu puta. Ne mogu da ga tražim jer ne mogu da putujem. Moramo da najavimo put da bismo otišli gore, a ja to nisam uradio, niti planiram", rekao je Lukić.

On je kategoričan da ne postoji nijedna druga varijanta njegovog učešća u raspravi, osim fizičkog prisustva.

"Po meni ne postoji. Oni mogu ponovo da pokušaju, kao što su pokušali prošli put - prisustvo generala, a ja putem video-linka. Tužilaštvo to sada ponovo traži. Mislim da to mora da se odgodi do daljeg", rekao je Lukić.

Govoreći o zdravstvenom stanju generala Mladića, advokat Lukić je rekao da je činjenica da je ono loše, ali da ima malog poboljšanja.

"Poboljšava se krvna slika i pretpostavljamo da su prihvatili instrukcije naših lekara koji su im rekli šta treba da rade. Naravno, oni nikada ne prihvate da će da to urade, a kada urade, onda bude sve u redu. Nije sjajno, ali je bolje", rekao je Lukić.

Lukić je naveo da ga je general Mladić nazvao prije neki dan da se raspita za njegovo zdravlje.

"Bio sam u izolaciji zbog sumnje na virus korona i on me je nazvao. General inače nikada nikom ne dosađuje, a mogao bi da me zove svaki dan besplatno, svi drugi pozivi se plaćaju. Pitao me je kako sam, interesovao se za moje zdravlje. On, onako slomljen, interesuje sam da li sam ja dobro. Takav je on čovek", istakao je Lukić.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu saopštio je ranije da je Tužilaštvo u slučaju žalbenog postupka protiv generala Ratka Mladića traži da se ročište zakaže za nedjelju poslije 20. jula, a u saopštenju je naglašeno da "postupci mogu da se održavaju bez prisustva učesnika u procesu, što je u skladu sa pravom na fer suđenje".

"Uprkos pandemiji, Mehanizam ima obavezu da obezbijedi brz postupak. Ročišta na žalbu se ne mogu odgađati do završetka pandemije", navedeno je u saopštenju.

Žalbeno vijeće Mehanizma za međunarodne krivične sudove u Hagu već je u nekoliko navrata odgađalo usmeno izlaganje žalbi na presudu Mladiću.

Prvostepeno vijeće Haškog tribunala osudilo je 22. novembra 2017. godine generala Mladića na doživotnu kaznu zatvora zbog navodnih ratnih zločina tokom rata u BiH.

Mladić je u pritvoru u Hagu od ljeta 2011. godine, kada je uhapšen u Srbiji, a suđenje je počelo 16. maja 2012. godine.