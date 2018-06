Lukić i Kličković kandidati Prve SDS za predsjednika Srpske i člana Predsjedništva BIH

BANjALUKA/ - Radomir Lukić biće na predstojećim opštim izborima kandidat Prve SDS za predsjednika Republike Srpske, dok će Gojko Kličković biti kandidat za srpskog člana Predjedništva BiH, odlučio je danas Glavni odbor ove stranke.

Lukić, koji je predsjednik Prve SDS, rekao je novinarima da ova stranka na izbore izlazi samostalno, jer je ubijeđena da postojeća svađa između dva velika politička bloka u Republici Srpskoj ne donosi ništa.

"Idemo na izbore sa nadom da će narod prepoznati našu ulogu i pojavu nekog trećeg, ko može biti jezičak na vagi, pametan, dobar i trezven, te da će nam ukazati svoje poverenje", rekao je Lukić novinarima u Banjaluci.



Kličković, koji je zamjenik predsjednika Prve SDS, rekao je da ova stranka ima do kraja razrađen program kako će nastupati pred narodom Republike Srpske.



"Imamo jasno urađenu analizu šta su uradili članovi Predsjedništva BiH do sada, a poručio bih da nisu uradili ništa, tako da imamo veoma tešku i složenu situaciju", rekao je Kličković.



On je ocijenio i da postupak konstitutivnosti Srba u Federaciji BiH /FBiH/ suštinski nije stigao nigdje.



"Imovina srpskog naroda tamo je potpuno nezaštićena, prepuštena samoj sebi i stihiji, odnosno onima koji i dalje jurišaju na ono što je srpsko, a to je prije svega imovina, posebno na prostoru FBiH, a da ne govorim šta nam se dešava u Hrvatskoj", rekao je Kličković.



Glavni odbor Prve SDS izabrao je danas i nosioce lista za Narodnu skupštinu Republike Srpske, na kojoj se nalaze Zdravko Jović, Nebojša Ivaštanin, Bogdan Novaković, Milenko Stanić, Radomir Popović, Bogdan Čeko, te Rajko Papović, dok će nosioce lista za izborne jedinice četiri i pet Predsjedništvo stranke izabrati u narednom periodu.



Nosioci lista za parlamentarnu skupštinu BiH su Slobodan Bijelić, Neđo Gavrić i Miroslav Radovanović.