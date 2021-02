MIP dobija direkcije, a politiku i dalje vodi Predsjedništvo

SARAJEVO, BANJALUKA - Pred Savjetom ministara BiH uskoro bi se mogao naći Nacrt zakona o spoljnim poslovima BiH, koji je trenutno u fazi javnih konsultacija, a kojim se, između ostalog, uspostavlja nova organizaciona struktura Ministarstva spoljnih poslova BiH.

Prema ovom nacrtu, organizacione jedinice Ministarstva bile bi generalne direkcije, direkcije, odjeljenja i odsjeci. Generalnim direkcijama rukovodili bi generalni direktori koji bi bili u rangu ambasadora. Ove generalne direkcije bile bi utvrđene Pravilnikom o unutrašnoj organizaciji Ministarstva, koji bi donosio ministar uz saglasnost Savjeta ministara BiH. Ono što je zanimljivo jeste da bi generalni direktori bili birani po osnovu Zakona o državnim službenicima BiH, što znači da bi njih praktično birala Agencija za državnu službu BiH bez obzira što imaju status ambasadora. U suštini, kada je riječ o nacrtu, spoljnu politiku i dalje bi vodilo i utvrđivalo Predsjedništvo BiH, dok bi Ministarstvo spoljnih poslova BiH bilo nadležno za sprovođenje te politike.

"Struktura direktorata osiguraće efikasno i racionalno funkcionisanje Ministarstva jer je služba spoljnih poslova složena i zahtijeva visok nivo poznavanja metodologije komunikacije sa stranim faktorima", navodi se u obrazloženju Nacrta zakona o spoljnim poslovima BiH.

Nacrtom zakona o spoljnim poslovima predviđeno je i osnivanje diplomatske akademije kao sastavnog dijela Ministarstva spoljnih poslova BiH, a koja bi se samostalno ili u saradnji sa stručnim, visokoškolskim i naučnoistraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu bavila obrazovnim i nastavno-naučnim aktivnostima. Način funkcionisanja, nadležnosti i programa rada diplomatske akademije bili bi regulisani Pravilnikom o unutrašnoj organizaciji Ministarstva, koji bi takođe donosio ministar.

Inače, ovaj zakon pokušava se usvojiti već duže od 20 godina, međutim do danas to nikome nije pošlo za rukom s obzirom na to da je ili odbacivan odmah na sjednicama Savjeta ministara BiH, ili u prvim čitanjima pred parlamentom BiH.

Kada je riječ o spoljnoj politici juče je i u Domu naroda BiH bilo riječi o radu Ministarstva spoljnih poslova BiH, i to u okviru inicijative Dušanke Majkić, delegata u Domu naroda BiH, koja glasi "Analiza stanja u Ministarstvu vanjskih poslova BiH i diplomatsko-konzularnoj mreži".

"Mi smo jedina država u Evropi koja nema zakon o spoljnim poslovima. Unutrašnja organizacija Ministarstva u posljednjih 20 godina je potpuno zapostavljena i to ministarstvo godinama ima problema i mislim da nema nijedan revizorski izvještaj bez 20 preporuka. Tamo je katastrofa. Nema šta se tamo nije dešavalo", rekao je između ostalog Zlatko Miletić, delegat u Domu naroda BiH.

Jedan član Nacrta zakona o spoljnim poslovima odnosi se i na entitete, tačnije propisuje prava i nadležnosti entiteta pa tako se navodi da oni u oblasti međunarodnih odnosa ostvaruju prava i obaveze u skladu s ovlaštenjima iz Ustava BiH.

"Svaki entitet i distrikt pružaju potrebnu pomoć vlastima BiH kako bi one mogle izvršavati međunarodne obaveze BiH", navodi se u članu 13 Nacrta zakona o spoljnim poslovima BiH, u kojem se navodi i to da nadležna ministarstva obavještavaju odgovarajuće organe entiteta, distrikta, kantonalnih i lokalnih vlasti o mjerama koje preduzimaju u ostvarivanju međunarodne saradnje za koju su ti organi zainteresovani.