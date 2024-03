MMF upozorava BiH: Budite oprezni sa povećanjem plata

SARAJEVO – Međunarodni monetarni fond (MMF) predviđa da će privredni rast u BiH u 2024. godini biti dvostruko veći nego 2023. godine, a da će se istovremeno inflacija prepoloviti.

Međutim, iz ove finansijske institucije navode da su protiv bilo kakvih "ad hoc" povećanja minimalne plate, te savjetuju da se sva dalja povećanja dobro procijene.

Alina Iancu, šefica Misije MMF-a u BiH, navela je da su procjene da će bruto domaći proizvod (BDP) BiH sa 1,8 odsto koliko je iznosio u prošloj godini, porasti na 2,5 posto odsto u ovoj godini.

"Ohrabrujuće je i to što inflacija u BiH nastavlja opadati pa bi ona sa 6.1 posto u 2023. sada trebala biti prepolovljena na tri posto", kazala je Iancu.

Ona je poručila i da MMF upozorava na rastuću opasnost od proračunskog deficita i preveliku javnu potrošnju koji mogu ugroziti održivi razvoj u BiH.

Ono što brine MMF, jeste i to što su kamatne stope u BiH i dalje preniske, kao i to što i Republika Srpska i Federacija BiH ponovo bilježe budžetski deficit i to nakon nekoliko godina. Pojasnila je i šta bi to trebalo uraditi, kako bi se stanje popravilo.

"Rastuće potrebe za financiranjem vlada teško je zadovoljiti. Sada je najvažnije obnoviti fiskalnu održivost i to prije svega hitnim ograničavanjem tekuće potrošnje, a pri tom očuvati investicijska ulaganja. Strukturalne reforme nužne su za ubrzani rast i usklađivanje sa standardima EU, a to je ujedno najbolji način za hvatanje u koštac s demografskom krizom, odnosno velikim odlivom radne snage s kojim je BiH suočena", istakla je Iancu, koja je kao ključni razlog ovakvom stanju direktno navela domaću politiku.

Ono što se očekuje od BiH jeste i da se nastavi ubrzano provođenje reformi koje bi omogućilo da se postepeno smanji deficit koji postoji i dodala da MMF ima tri preporuke po tom pitanju.

"Prva je ta da se fiskalna održivost mora obnoviti, tako što će biti ograničena tekuća potrošnja, a očuvana potrošnja na investicije. Druga je ta da se vlasti moraju pripremiti i na mogući manjak finansija i nepredviđene situacije u tom smislu.Treća i osnovna preporuka je da se moraju puniti rezerve, a znamo da to zahtjeva vrijeme", naglasila je ona.

Upitana da prokomentariše minimalne plate, te povećanje minimalca u Federaciji BiH, Iancu je navela da je FBiH već u januaru ove godine povećala najnižu platu u skladu sa formulom koja je predviđena zakonom, te da MMF to podržava.

"Nadalje, mi zaista savjetujemo i protiv smo bilo kakvih ad hoc povećanja minimalne plate i savjetujemo savjetujemo da se sva buduća povećanja plata pažljivo procjene, u smislu mogućih posljedica na povećanje cijena, zaposlenje i konkurenciju", rekla je Iancu.

Na pitanje da prokomentariše sankcije koje se tiču ljudi određenih ljudi u BiH, ona je navela da nema komentar.

"Mi ne komentarišemo sankcije koje eventualno uvode članice MMF-a", poručila je Iancu.

Govoreći o reformama, navela je da je potrebno izvršiti pregled zaposlenih u javnom sektoru i pregled njihovih plata i beneficija. Zatim, naglasila je potrebu za efikasnijom borbom protiv korupcije, ubrzanjem digitalizajcije, kao i dekarbonizacije, kako bi BiH bila spremna za uvođenje poreza na ugljen- dioksid.

Otkrila je i da trenutno MMF nije u pregovaračkoj misiji sa BiH za novi aranžman. Odgovarajući na pitanje o aranžmanu Republike Srpske, Iancu je kazala da se BiH može zadužiti samo kao cjelovita zemlja

