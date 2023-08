MUP FBiH: Spriječićemo okupljanje na entitetskoj granici

Ramo Isak, ministar unutrašnjih poslova Federacije BIH rekao je da okupljanja na entitetskoj liniji i blokiranje puteva neće biti dozvoljeno.

"Kratko i jasno. Mi to nećemo dozvoliti. Tačka: oni ne smiju izaći, ne smiju to uraditi i sve što je u skladu sa zakonom mi ćemo poduzeti. Ako neko postupi nezakonito mi ćemo poduzeti sve mjere i radnje da ih sklonimo sa tih pozicija", rekao je Isak, a prenosi Avaz.

On je rekao da će u slučaju potrebe, biti zatražen i anganžman međunarodnih snaga.

"Mislim da su oni dovoljno ozbiljni i da znaju da to ne mogu raditi i da je ovo samo neka farsa. To se, ponavljam, neće dozvoliti. U političke komentare se ne upuštam, ja sam profesionalac i mogu reći da će MUP FBIH uraditi sve iz svoje nadležnosti da to ne dozvoli i dati do znanja da se niko ne može zezati sa državom i nezakonito ponašati", rekao je Isak.

Podsjećanja radi, Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za prava Srba u Federaciji BiH, nakon što je MUP Kantona Sarajevo zabranio okupljanje ispred Tužilaštva BiH u svrhu podrške Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske i Milošu Lukiću, v.d direktora Službenog glasnika Republike Srpske, pozvao je građane da izađu na entitetsku liniju i blokiraju saobraćaj na pola sata.

On je istakao da će ljudi koji krenu iz Krajine zajedno sa Dobojlijama i ljudima iz Posavine izaći na granicu sa Federacijom BiH u Doboju, dok će narod Semberije i Majevice to uraditi u opštini Lopare na granici koja se nalazi na magistralnom putu između Priboja i Tuzle.

"Iz Podrinja, Birča i Sarajevsko-romainske regije ćemo okupiti ovdje u Istočnom Sarajevu, a narod Hercegovine će blokirati granicu na putu Nevesinje - Mostar", rekao je Radanović.