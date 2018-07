MUP RS izdao zabranu prevoza eksplozivnih materija

BANJALUKA - Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izdao je naredbu kojom se zabranjuje prevoz eksplozivnih materija na putnim dionicama u Podrinju od danas do srijede, 11. jula, radi bezbjednog obilježavanja stradanja Srba i Bošnjaka na tom području.

Prevoz eksplozivnih materija zabranjen je danas u vremenu od 7.00 do 19.00 časova na dionicama regionalnog puta Konjević Polje-Bratunac, te Bratunac-Srebrenica, u sutra od 9.00 do 15.00 časova na dionici magistralnog puta Memići-Karakaj, te u ponedjeljak, 9. jula, u vremenu od 15.00 do 22.00 časova na relaciji Zvornik-Vlasenica, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske.

U utorak i srijedu, 10. i 11. jula, zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na relacijama Zvornik-Konjević Polje-Vlasenica, Vlasenica-međuentitska linija Luke, međuentitetska linija Memići-Karakaj, Konjević Polje-Bratunac, Drinjača-Bratunac, Bratunac-Srebrenica i Milići-Zeleni Jadar-Srebrenica.

Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice za ove dane neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju na tim dionicama radi bezbjednog održavanja Komemorativnog skupa u Potočarima, kod Srebrenice, u sklopu akcije "Srebrenica 2018", "Marš mira 2018", "Stradanja Srba u Podrinju" i pratećih manifestacija, navodi se u saopštenju.