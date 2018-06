MUP RS od srijede na istočnim granicama BiH zbog "navale" migranata

Komentari: 1

Milos

Ti, narodni poslanice koji sad citas ovo, procitaj molitvu koju je napisao David Dragicevic i digni ruku za istinu i pravdu! Oce nas koji si na nebesima, oslobodi ljudske duse zemaljskog zla i donesi nam slogu za raj na zemlji. Oprosti krivima i blagoslovi neduzne. Ocisti planetu od uzasa koji smo stvorili i dopusti joj da se preporodi. Oslobodi nasa srca i umove mrznje kako bi postali jedno. Oce nas koji si na nebesima cije ime u molitvama spominjem, blagoslovi me buducnosti kroz koju cu doneti puno ovoj zemlji. Hvala ti Boze sto si uz mene, cuvaj me i gledaj me. Pomozi mi da prodjem kroz sve strahove da me ne bi pratili dalje u zivotu. Neka moje srce i tvoje kucaju zajedno u ritmu i ne dozvoli da se razdvoje.. Oce nas koji si na nebesima, hvala ti za zivot i za svu srecu koju nam donosis i hvala ti za tugu posle koje sunce sija jos jace... Amin Napisao David Dragicevic