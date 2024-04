MUP-u RS nedostaje 600 policajaca, rješenje da rade i do 55. godine

BANJALUKA - Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske ubrzo će pokrenuti inicijativu za promjenu zakonskih odredaba koje propisuju uslove za penzionisanje policijskih službenika, najavio je Siniša Karan, resorni ministar, i istakao da će to omogućiti policajcima da rade do 55. godine, ako to žele.

Dodao je da je povod nagli odlazak policijskih kadrova u zasluženu penziju, zbog čega MUP RS ima problem sa nedostatkom službenika.

"MUP zaista ima problem sa popunjenošću i naglim odlivom kadra", izjavio je Karan na konferenciji za novinare u Foči, prenosi Srna.

Prema riječima ministra Karana, ni Srednja škola unutrašnjih poslova, a ni Policijska akademija, ne mogu tako brzo nadoknaditi kadar, a da se ne izgubi na kvalitetu.

Resorni ministar je naglasio da će se zbog toga ići sa hitnim izmjenama zakona, a ne dirajući zakonski osnov policajcima da mogu ići u penziju i sa 40 godina, ali im se daje i mogućnost da, ako hoće, ostanu u MUP-u još do 55. godine.

"Opet, mogu otići čim ispune te uslove. To želim da kažem zbog nekih dezinformacija koje su se pojavile, čak i u našim redovima", istakao je Karan.

Siniša Kostrešević, direktor Policije Republike Srpske, kaže za "Nezavisne novine" da imaju dosta ljudi koji žele da nastave da rade, ali da, kako je istakao, po sili zakona 30 godina efektivnog radnog staža u policiji je penzionisanje.

"Ima mnogo ljudi koji su rođeni 1970, 1971. i 1972. godine, i koji sada imaju oko 50 godina, a vrlo su dobar i profesionalan kadar. Hoćemo da omogućimo ljudima da, ako žele, mogu ostati da rade do 55. godine i to je na obostrani interes. Nama da zadržimo kvalitetne ljude koliko još možemo i da nemamo veliki odliv kadra. To je prilika da spojimo iskustvo, kvalitet i mladost", kazao je Kostrešević i dodao da MUP RS već godinama ima manjak od 500 do 600 ljudi.

"Mi to popunjavamo svake godine, ali to je taj nekakav prazni prostor. Sada na školovanju imamo 380 kadeta, kao i 185 učenika u srednjoj školi, a ići će nam sad i nova generacija učenika, sad su na prijemu i to je njih 150. Opet i pored toga, prevelik je odliv iskusnih ljudi u odnosu na ulazak mladih ljudi koji treba tek da postanu mladi policajci. Možemo mi nadoknaditi kadar, ali se postavlja pitanje kvaliteta, tako da ne želimo, a i ne možemo da napravimo tako brzu smjenu generacija", kazao je Kostrešević.

Ističe da je najava ministra Karana dobro rješenje, jer se policajcima ne uzimaju nikakva prava.

"Neko ko se osjeća umornim i ne želi da ostane jer ima ostvareno pravo na penziju može da ode, a opet, onaj ko želi da još doprinese i radi može ostati duže da radi, tako da je to dobro prelazno rješenje", smatra Kostrešević.

Napomenuo je da trenutno imaju oko 6.000 aktivnih policijskih službenika.

