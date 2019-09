Mađar nikoga ne ostavlja ravnodušnim

BANJALUKA, BRISEL - Dok se jedni raduju nominovanju Lasla Trošanjija, bivšeg ministra pravde Mađarske u Vladi Viktora Orbana, za komesara za proširenje zbog entuzijazma koji Mađarska pokazuje za prijem balkanskih zemalja u EU, druge brine mogućnost da bi ta zemlja mogla da progleda kroz prste kad je u pitanju poštivanje vladavine prava u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima.

Naime, jedan broj poslanika u Evropskom parlamentu, ali i evropskih medija, smatra da je Trošanji čovjek koji je napravio lošu reformu pravosuđa u Mađarskoj i da bi slična rješenja mogao promovisati i u zemljama obuhvaćenim proširenjem. Dio evropskih poslanika čak prijeti da neće glasati za njegovo postavljanje u Evropskoj komisiji.

Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, smatra da je pozitivno da je novi komesar za proširenje Mađar jer je ta zemlja spremna za nastavak procesa proširenja.

"Radujem se sastanku sa svim novim ljudima iz Evropske komisije, naročito sa komesarom za proširenje. Mislim da je veoma važno što dolazi iz Mađarske. Oni imaju bolji senzibilitet nego druge evropske zemlje kada je riječ o Balkanu", rekao je Dodik.

Kada je riječ o politici proširenja, Dodik kaže da je značajna liberalna grupacija oko Makrona protiv proširenja, te smatra da će to biti veoma teško prevazići dok Evropa ne riješi probleme.

I Igor Crnadak, ministar spoljnih poslova BiH, za "Nezavisne" kaže da je pozitivno što se Peter Sjatro, mađarski ministar spoljnih poslova, zalaže za brži pristup regiona EU i da je to nešto što BiH i region treba da iskoriste.

Upitan za ocjenu kako će Trošanji raditi na pravnim reformama imajući u vidu mađarsko iskustvo, Crnadak kaže da treba sačekati i vidjeti kakav će biti njegov plan.

"Ja mislim da je EU shvatila da nije dovoljno insistirala na vladavini prava u BiH. Mi smo jedina država u Evropi koja nema nijedan procesuiran slučaj visoke korupcije. I mislim da se to do sada tolerisalo. EU je razumjela grešku i mislim da će više insistirati na tome bez obzira ko je komesar za proširenje", kaže on.

Sead Numanović, poznati sarajevski novinar, kaže da je već sada jasno da njegovo imenovanje neće nikoga ostaviti ravnodušnim. Ocjenjuje da se radi o vrsnom pravniku, ali i podsjeća da je kao mađarski ministar pravde gorljivo branio postavljanje žice na granici sa Srbijom, kako bi se zaustavio priliv migranata.

"Danas smo u apsurdnoj situaciji: nisu ekstremni desničari toliko protiv proširenja koliko su to redizajnirani liberali, predvođeni prvim ljudima Francuske i Holandije. Evropsko vijeće je to koje će se pitati, a tamo sjede šefovi država i vlada 27 članica EU. Dakle, njegov prijatelj Orban će tamo biti tek jedan od 27", kaže Numanović.

On navodi da je važno da BiH nastavi raditi na reformama, ne zbog Brisela, već jer je to nama u interesu.

Tanja Topić, banjalučka analitičarka, kaže da je iznenađena imenovanjem Trošanjija za evropskog komesara i ističe da je mnogima zastala kost u grlu.

"Na neki način sam u procjepu između dva stajališta: jednom prema kojem je Mađarska otvorena za proširenje, a u drugom je skepticizam s obzirom na to da je Mađarska napravila korak unazad u reformi pravosuđa. Zato sam sklonija ovom drugom stajalištu. Bitno je i da li će ga potvrditi Evropski parlament", rekla je Topićeva.