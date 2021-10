Magazinović: BiH je na korak od eskalacije zbog Dodika

SARAJEVO - Šef Kluba poslanika SDP-a BiH u parlamentu BiH i član Međunarodne parlamentarne alijanse protiv govora mržnje Saša Magazinović obratio se danas na konferenciji u Parizu u čijem je fokusu narastajući populizam i radikalni desničarski pokreti koji koriste ksenofobiju, rasizam i netoleranciju kao alat političkog jačanja.

"Bosna i Hercegovina je na korak od eskalacije zbog političara koji, između ostaloga, koristi govor mržnje. Njegovo ime je Milorad Dodik i on je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine. To je čovjek koji negira genocid u Srebrenici, napada vjerski identitet građana u Bosni i Hercegovini, vrijeđa novinare i političke oponente… To je čovjek koji je blokirao državne institucije zbog odluke visokog predstavnika da zabrani negiranje genocida. To je čovjek koji je državu doveo na ivicu rata. Zašto se to dešava? Zato što nije na vrijeme zaustavljen i što je, prije svega, međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini to tolerisala i čak ga često birala za partnera. Moja poruka iz BiH je da svaki radikalizam treba spriječiti u nastanku jer ako se to ne uradi posljedice mogu biti tragične", rekao je Magazinović.

Pozivao je sve vlade zemalja da posvete pažnju Bosni i Hercegovini i daju podršku strogim sankcijama za Milorada Dodika, "čovjeka koji destabilizuje BiH".

"Zapamtite, ako se u Bosni i Hercegovini desi sukob, on će se proširiti i na čitav Balkan, a to neće biti samo odgovornost radikala kao što je Dodik, nego i svih nas u Evropi koji to nisu spriječili, a mogli su. Još uvijek postoji šansa da to bude učinjeno", naglasio je u obraćanju Magazinović.

Konferencija je održana u organizaciji Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope i Parlamenta Švedske. Učesnici konferencije su poslanici zemalja članica Savjeta Evrope, EU komesarka za jednakost Helena Dalli, predstavnici UN-a, ministri, novinari, predstavnici nevladinih organizacija…, saopšteno je iz SDP-a BiH.