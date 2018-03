Magazinović nakon sastanka stranaka: Zajednički spriječiti izborne krađe

SARAJEVO - Današnji sastanak pokazuje da će veći broj političkih stranaka, zajednički, u zadatom zakonskom okviru pokušati spriječiti izborne krađe, rekao je Saša Magazinović, predsjednik Glavnog odbora SDP-a BiH i poslanik u Predstavničkom domu BiH nakon sastanka u Sarajevu.

Ističe da u BiH pojedine političke partije na dan izbora kada se otvore biračka mjesta imaju po nekoliko hiljada glasova.

"To u neravnopravan položaj dovodi ostale, izbori nisu fer i pošteni i to ćemo zajednički spriječiti sigurno, preko 15 političkih subjekata izrazilo je želju za saradnjom i ovaj sastanak je to pokazo", rekao je Magazinović.

Istakao je da će vjerovanto u narednom period biti oformljena ekspertna grupa gdje će sve stranke koje se zalažu za usvajanje zakona koji provodi strožiju kontrolu izbornog procesa imenovati predstavnike i kontrolisati zajednički birački procers.

