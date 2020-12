Magazinović podnio ostavku na funkciju u SDP-u

SARAJEVO - Saša Magazinović podnio je ostavku na funkciju predsjednika Glavnog odbora SDP-a

"Nastaviću davati svoj doprinos SDP-u jednakim intenzitetom kao i do sada. Ova odluka ima veze samo sa mnom i nije dio ničega što bi mogli drugačije interpretirati", naveo je.

"Nikada me moje ime nije sprječavalo da kao i svaki drugi čovjek zdravog srca i uma, osjećam ogromnu bol zbog Srebrenice. Isto tako me nikada pripadnost nekoj grupi nije sprječavala da razlučim dobro od lošega, pa i onda kad je loše tu, među nama. Ovaj put loše je među nama. Greške su velike, a borba za njihovo ispravljanje mora biti daleko veća. Moja odgovornost je moralna. Bez ikakve namjere, bez ikakve želje - u trenucima kada čovjek vodi svoje borbe i proživljava vlastite gubitke, dogodi se da ostavi otvoren prostor koji je do tada štitio. Moramo se učiti odgovornosti. Moramo konzumirati evropsku demokratsku kulturu. Ne smijemo se praviti da nas se ne tiče. Trebamo prestati okretati glavu od problema. Kada se dese krupne greške, nije baš da se možemo ponašati kao da je sve u redu", dodao je on.

Magazinović je rekao da je njegova ostavka jedini smislen i odgovoran potez.

"Zbog toga podnosim ostavku na funkciju predsjednika Glavnog odbora SDP BiH. To je jedini smislen i odgovoran potez koji mogu učiniti u ovom trenutku, budući da cijelu svoju političku karijeru insistiram na odgovornosti, kako onih koji griješe i čine loše, tako i onih koji nečinjenjem sudjeluju u tome. Pa makar ta odgovornost bila moralna. Za sve one, koji od SDP-a žele praviti mjesto progresa, poštovanja i političku organizaciju koja je sinonim za vladavinu prava, na raspolaganju sam. Za one druge svakako ne bi ni smjelo biti mjesta u Partiji", naveo je Magazinović.

Zaključio je da je njegova ostavka lični moralni čin, kojim kako je rekao, šalje "poruku poštovanja prema Srebrenici, ali i SDP-u, onakvom kakav bi trebao biti".