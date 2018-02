Magazinović uputio zakon u proceduru: Za uništavanje spomenika zatvor do pet godina

SARAJEVO - Svaki napad, skrnavljenje ili uništavanje bilo kojeg od oko 780 nacionalnih ili vjerskih spomenika u BiH biće kažnjavano kaznom zatvora do pet godina, ukoliko u Parlamentu BiH prođu izmjene zakona koje je inicirao poslanik SDP-a Saša Magazinović.

Kako nam je to i sam potvrdio, Magazinović je danas u parlamentarnu proceduru uputio Zakon o dopuni Krivičnog zakona BiH, kojem se dodaje član da će svako "ko ošteti, učini neupotrebljivim ili sruši nacionalni spomenik BiH biti kažnjen kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina".

Povod za slanje ovog zakona u proceduru upravo danas je više nego simboličan – budući da je 14. februar Dan oslobođenja Mostara. A Mostarci koji baštine duboko naslijeđe antifašizma ovaj dan su dočekali sa potpuno uništenim i oskrnavljenim Partizanskim grobljem, što je naišlo na brojne osude demokratske javnosti.

Magazinović, pak, izražava uvjerenje da će ovaj zakon biti usvojen.

"Veliki je broj nacionalnih spomenika u BiH koje oštećuju. Posebno me iritira to što se svake godine uništava Partizansko groblje. I nije slučajno to što sam zakon danas (jučer, op.a.) uputio u proceduru", ističe Magazinović.

Kaže kako zaista vjeruje da će ovaj zakon biti usvojen, zato jer je na listi nacionalnih spomenika za svakog poslanika po nešto što mu može biti bitno.

"Vjerujem da ovakvim kaznama možemo riješiti ovaj problem", dodaje Magazinović.

Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, kaže kako nije riječ samo o partizanskim, već i o mnogim drugim spomenicima, pa i o Historijskom muzeju u Sarajevu.

"Smatram da oko ovoga ne treba da bude polemike, jer ovi spomenici čuvaju identitet države BiH i svih nas. Ako postoji bilo kakav odnos prema državi, onda bismo trebali imati jednoglasnu odluku. To predstavlja kulturu svih nas, a to je civilizacijska vrijednost", ističe Šehić.