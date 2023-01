Magla pokrila grad, Sarajevo najzagađenije

SARAJEVO - Sarajevo je i danas najzagađeniji grad u Federaciji BiH, sa indeksom kvaliteta vazduha 193, zbog čega je okarakterisan kao nezdrav, podaci su stranice "Zrak ekoakcija".

Prema mjerenju u 12 časova, vazduh je nezdrav u Tešnju, gdje je indeks 173, Zenici i Bihaću 165, Maglaju 159, Visokom 157, Tuzli 156, a nezdrav za osjetljive grupe u Jajcu, Vogošći, Lukavcu, Srebreniku, Travniku i Kaknju.

Kada je vazduh ocijenjen kao nezdrav, moguća je pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s bolestima srca i disajnih organa, poput astme, dok bi svi ostali mogli početi osjećati negativan uticaj zagađenja na zdravlje.

Plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe trebaju smanjiti bilo kakve spoljne fizičke aktivnosti, dok bi svi ostali trebali izbjegavati produžena ili veća naprezanja tokom boravka napolju.

Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.