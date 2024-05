Majka i dijete brutalno napadnuti u Sarajevu zbog majice

SARAJEVO - Dvojica huligana napali su ženu i dijete u centru Sarajeva zbog majice na kojoj piše "Delije sever".

Kako navodi ATV da stvar bude gora, niko od brojnih prolaznika nije reagovao dok su ih huligani maltretirali.

"Moje maloljetno dijete od nepunih 14 godina i ja smo napadnuti ispred SSC u centru Sarajeva kod zajedničkih institucija jer je dijete na sebi imalo majicu sa obilježjima Crvene zvezde. Čupali su dijete, nasilno su mu skinuli majicu, mene su krvnički odgurnuli da sam pala i povrijedila koljena i dlanove. To je iz čiste mržnje. Njima je mrak na oči pao kad su vidjeli da je majica sa obilježjima Crvene zvezde. 'Skidaj četničku majicu, šta si to obukao, ubiću te, povrijediću te, skidaj'. Djetetu je bilo neprijatno da skida majicu jer će ostati go. Na kraju su mu nasilno skinuli i pobjegli s majicom", kaže majka djeteta za ATV.

Sve se dogodilo oko pola sedam kada se na tom dijelu grada nalazi veliki broj ljudi, ali niko nije htio da pomogne.

"Vjerujte niko prišao nije. Bukvalno niko. Ni meni ni djetetu. Ušli su svojim putem, nisu se ni osvrnuli. Ustala sam i pozvala policiju. Oni su došli brzo. Ušla sam i u SSC i pozvala čuvara. Taj ulaz je pokriven video nadzorom i nadam se da će ih policija uspjeti identifikovati", kaže majka dječaka.

Policija je djelo kvalifikovala kao krivično djelo nasilničko ponašanje, ali majka dječaka ističe da je u pitanju čista mržnja.

"Rekla sam im da to nije klasično nasilničko ponašanje, to je bukvalno nacionalna netrpeljivost. Vidjeli su da nismo Bošnjaci. Na majici je sitnim slovima pisalo 'Delije sever'. Sve je prijavljeno MUP-u Kantona Sarajevo. Tek sam sad postala svjesna gdje živimo i s kim živimo. Odbijala sam sebi da priznam da ima tako loših ljudi. Život me demantovao", kaže majka dječaka za ATV.

