Majkić: Budžet BiH ne može izdržati dalje povećanje za Oružane snage

Komentari: 1

DraganRankitic

Dobro jutro gospođo Majkić. Lepo je da ste to primetili. Ali šta radite na tome? Višak zaposlenih je u svim (velikim slovima SVIM) "institucijama" dejtonske unije FBiH i RS (bivše Brozove veštačke tvorevine S.R. BiH). Toj uniji ne treba ni deseti deo zaposlene Bakirove rodbine i Bakirovih islamističkih boraca, kao ni rodbine ovih iz HDZ-a i SDS-a, koji su uhlebili svoju rodbinu i pajtaše na štetu sopstvenih naroda. To sve treba pod hitno najuriti, i većinu tih nepotrebnih "institucija" poukidati. Pre svega ukinuti tzv. "oružane snage" dejtonske unije FBiH i RS kao nepotrebne, i poukidati sve policijske formacije na nivou dejtonske unije FBiH i RS (SIPA, pogranična policija i druge gadosti nametnute mimo dejtonskog sporazuma od onog skota Ešdauna). I to sve treba hitno raditi, dok se gamad ne nakoti.