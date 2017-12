Majkić: Entiteti neće moći da uzmu pare od akciza za budžet

Dušanka Majkić (SNSD), poslanik u Predstavničkom domu BiH, tvrdi da nije prekršena procedura, da je palo dosta teških riječi, ali da će ovaj zakon donijeti mnogo dobrih stvari za građane BiH te da novac ide direktno preduzećima koja grade puteve i nema načina, kako tvrdi, da ta sredstva entiteti koriste za budžet.

NN: Možete li prokomentarisati dešavanja u Predstavničkom domu u noći sa četvrtka na petak, ko je kršio Poslovnik i da li je prekršen, kao što tvrde neke Vaše kolege?

MAJKIĆ: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je jutros, poslije veoma duge i žustre rasprave, usvojio set zakona o akcizama u BiH sa 22 glasa "za" i 20 "protiv". Palo je mnogo teških riječi, mnogo uvreda i međusobnog nepoštovanja je upućeno iz skupštinskih klupa od strane onih koji su osporavali zakone. Parlamentarni ambijent, vođen od strane Saveza za promjene, u cijelosti je podsjećao na ponašanje opozicije u NSRS. Nedostajale su samo zviždaljke. Bez ikakve potrebe Predstavnički dom doveden je u situaciju da se ne sukobljava argumentima, već teškim riječima, uvredama i nepoštovanjem, ni institucije u kojoj se nalaze, a ni jedni prema drugima. Sve se ovo moglo izbjeći da predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić nije imao želju da se ne zamjeri svome zamjeniku Mirku Šaroviću iz SDS-a, i iz tog razloga je uputio prijedlog ovog seta zakona u proceduru po skraćenom postupku. Dakle, on je znao da Šarović neće pristati na hitnu proceduru i uradio je ono što je mogao u tom momentu. Uputio je prijedlog Domu naroda BiH, očekujući da će Dom naroda usvojiti prijedlog u oba čitanja i uputiti ga Predstavničkom domu kao svoj zakon u hitnoj proceduri, a tako se i dogodilo. Nigdje ne piše u Poslovniku da je obaveza da procedura u jednom i u drugom domu mora biti ista. Dakle, time se isključuju svi oni koji su govorili o manjkavosti procedura, naročito oni koji su pitali: "Ko je predlagač?"

NN: Dakle, nije prekršena procedura?

MAJKIĆ: Nije prekršena procedura.

NN: Šta uopšte građani BiH sad mogu očekivati od seta zakona o akcizama i šta im on dobro ili loše donosi?

MAJKIĆ: Ovo je peta verzija zakona i ona je modifikovana i poboljšana u odnosu na prethodne verzije. Značajno je i to da je ista usaglašena na nivou entitetskih ministarstava finansija, Ministarstva finansija i trezora BiH, predsjednika entitetskih vlada i predsjedavajućeg Savjeta ministara. Dakle, svi koji su trebali da kažu svoju riječ o tome, rekli su. Zašto su ovi zakoni važni? Njihovo usvajanje je osnov za deblokadu značajnih sredstava. Procjenjuje se da će BiH imati na raspolaganju milijardu evra za razvoj infrastrukture. Koliki će privredni zamajac biti tolika suma novaca, koliko će se ljudi zaposliti, za to ne treba biti previše pametan i ko zna kakav matematičar pa to procijeniti. Dakle, usvajanje seta ovih zakona deblokiralo nam je sredstva MMF-a i EBRD-a i ovo je namijenjeno razvoju BiH. Dakle, ovo je prvi put da BiH dobija toliku količinu sredstava odjednom. Moram, takođe, istaći da se ovim posljednjim modifikovanim verzijama ne povećavaju akcize, osim na biogorivo i biotečnost, već se za 0,15 KM povećavaju putarine, a tako prikupljena sredstva ne mogu ići u budžet, nego će isključivo biti korištena za izgradnju autoputeva, puteva i njihovu rekonstrukciju.

NN: Najveći strah građana je od lančanog poskupljenja u BiH. Hoće li doći do toga?

MAJKIĆ: Pitala sam da li usvajanje seta zakona o akcizama može dovesti do lančanog poskupljenja u BiH i rečeno mi je da se ne očekuje linearno povećanje cijena, jer prevoz koji bude poskupio, on je izložen konkurenciji, pa ako si preskup, ne možeš dobiti posao. Dakle, moraće voditi računa. Drugo, govori se o sniženju cijena za barel nafte, a to znači da će cijena goriva padati. I treće, ne očekuje se linearno poskupljenje namirnica. To niko ne očekuje. Što se tiče poljoprivrednih proizvođača, oni imaju regresirano gorivo u RS, ne znam da li to postoji u FBiH. Njih to ništa neće koštati. Ne očekuje se nikakvo masovno poskupljenje. To što protivnici akciza govore, sve je to pokušaj da se spriječi usvajanje ovog seta zakona.

NN: Kako će se kontrolisati prikupljanje sredstava od akciza, odnosno putarina?

MAJKIĆ: Najveća vrijednost posljednje verzije ovog zakona je ta što sredstva ne idu u budžet, nego na račune preduzeća koje se bave izgradnjom puteva. To su javna entitetska preduzeća i ona imaju svoje parlamente, a oni kontrolišu njihov rad, ne možemo mi iz parlamenta BiH. UIO BiH direktno njima šalje pare i nema više mogućnosti da se malo uzme za budžet.