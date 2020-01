Majkić: Imenovanje direktora SIPA i OBA dvije različite stvari

SARAJEVO - Dušanka Majkić delegat SNSD-a u Domu naroda BiH komentarisala je danas odluku Vijeća ministara da ne razmatra imenovanje direktora SIPA, kazavši da su imenovanje direktora SIPA i OBA dvije različite stvari, te da je procedura oko izbora direktora SIPA prošla u cijelosti.

Dodaje da je tačka o imenovanju direktora SIPA skinuta iz nekog razloga, te da je ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković rekla da je uslov da se zajedno imenuju direktori SIPA i OBA, te da ne zna da li je i ona sama shvatila da je to apsurd.

"Tamo su neki ljudi konkurisali i u okviru tog konkursa može se završiti imenovanje. Procedura koju treba da provede Savjet ministara na izboru direktora Obavještajne službe, treba da počne, meni nije jasno takvo pitanje, to pokazuje da ovdje ne postoje nikakvi kritierijumi za izbor bilo koga. Onaj ko je zadužen za to, znači predsjedavajući i njegovi zamjenici, treba da se dogovore oko toga, i na kraju da se dogovore da li sadašnji direktor kojem je istakao mandat zadovoljava formalni uslov, obzirom da mu je poništena diploma. Savjet ministara treba da pokrene taj mehanizam, da donese odluku, ako je to ucjena, nema šta da se očekuje, ova zemlja je svaki put pred novom ucjenom. Vezati dvije stvari, od kojih je jedna završena, a druga nije ni počela, to je apsurd", rekla je Majkić