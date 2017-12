Majkić: Nabavka helikoptera nije moguća bez promjene budžeta

BANJALUKA - Član Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost parlamenta BiH Dušanka Majkić upozorila je da novac za nabavku helikoptera za Oružane snage BiH nije moguće obezbijediti bez promjene budžeta, koja nije moguća bez saglasnosti Fiskalnog savjeta BiH.

Ona je navela da Savjet ministara uvijek "na stranu" stavi neki iznos za koji entiteti ne znaju, a to ne bi smio da radi.

"Institucije BiH trebalo bi da se finansiraju samo sa onoliko sredstava koliki su im troškovi i zato ne postoji rebalans budžeta BiH. Sve ostalo bi se moralo vratiti entitetima. Ako dođe do kupovine helikoptera, a ne bude tražena saglasnost entiteta, to znači da će te pare da budu uštinute negdje sa strane, a to nije dobro bez obzira na to da li nam helikopteri trebaju", rekla je Majkićeva za "Euroblic".

Ona je dodala da Ministarstvo odbrane BiH već četiri godine nije u stanju da završi posao remonta postojećih helikoptera, jer tender "pada zbog toga što posao hoće da se da firmi u Litvaniji koja nema sertifikat za popravku".

"Istovremeno, ne daju ruskoj firmi koja ih je i proizvela. To jesu stari helikopteri, ali kada bi se propisno remontovali, mogli bi da budu od pomoći stanovništvu u slučaju elementarnih nepogoda", rekla je Majkićeva.

Zamjenik ministra odbrane BiH Boris Jerinić izjavio je da se planira da, 65 miliona KM koliko je potrebno za nabavku helikoptera za Oružane snage BiH, bude obezbijeđeno uštedama i putem donacija.

On je rekao da je možda preambiciozno da se za te potrebe obezbijedi sav novac do 2021. godine. "Ali, potrudićemo se da uspijemo", rekao je Jerinić za "Euroblic".

Savjet ministara je, na prijedlog Ministarstva odbrane BiH, donio odluku o višegodišnjem projektu nabavke helikoptera za Ministarstvo odbrane i Oružene snage BiH u vrijednosti od 65 miliona KM, a planirano je da letjelice budu nabavljene do 2021. godine, uz finansijsku podršku SAD.