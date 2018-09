Majkić: OBA pod punom kontrolom SDA i SDS-a

BANJALUKA - Član Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost parlamenta BiH Dušanka Majkić upozorila je da je Obavještajno-bezbjednosna agencija /OBA/ BiH pod potpunom kontrolom SDA i SDS-a i istakla da treba dobro razmisliti o mogućnosti da Republika Srpska istupi iz sporazuma kojim je dala saglasnost za osnivanje OBA i osnuje vlastitu agenciju.

"Prema zakonu, OBA mora biti depolitizovana, ne smije da radi u korist nijedne stranke i nijednog konstitutivnog naroda, a vidimo da radi protiv dva konstitutivna naroda i protiv više stranaka. To znači da treba dobro razmisliti o mogućnosti da Srpska osnuje vlastitu agenciju da bi riješila taj problem", rekla je Majkićeva za Radio-televiziju Republike Srpske.

Ona napominje da ne postoji drugačiji način da se to riješi, jer Bošnjaci nikada neće htjeti da iz ruku ispuste tako važnu agenciju, a Republika Srpska više nikada ne smije da se dovede u poziciju da prisluškuju njene i zvaničnike Srbije.

Prema njenim riječima, jedino je SDA i SDS-u poznato šta se dešava u OBA i jedino se njihovi stavovi usaglašavaju.

"Ne postoji parlamentarni nadzor nad agencijom, koji bi u slučaju bilo kakvih sumnji u njen rad mogao da pokrene istragu i vidi o čemu se tu radi. Jedini nadzor vrši predsjedavajući Savjeta ministara, koji ima to ovlašćenje, ali to je predstavnik SDA i znamo kako će on riješiti to pitanje", ističe Majkićeva.

Ona je podsjetila da se nikad do sada nije desilo da jedna srpska stranka učini sve da skine predstavnika srpskog naroda sa mjesta predsjedavajućeg Zajedničke komisije za nadzor nad radom OBA i postavi bilo koga drugog ili ne postavi nikog.

Komentarišući poziv ministra inostranih poslova BiH Igora Crnatka ministru inostranih poslova samoproglašenog Kosova Bedžetu Pacoliju da dođe na neformalni sastanak u Banjaluku, Majkićeva je naglasila da se dok je SNSD bio na vlasti nikada nije dogodilo da predstavnik te nepriznate države bude gost u Banjaluci ili BiH.

"Onaj koga nismo priznali nema šta da traži ovdje. Crnadak treba da odgovori građanima kako to da im je podoban Pacoli, a nije ruski književnik Zahar Prilepin", rekla je Majkićeva.