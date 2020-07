Majkić: Očekujem da bude usvojen budžet institucija BiH za 2020.

SARAJEVO - Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić (SNSD) je danas u Sarajevu izjavila novinarima da ona ima dnevni red sjednice tog doma na kojem se ne nalazi prijedlog budžeta institucija BiH za 2020. godinu, ali da to ne znači da on ne može biti predložen kao tačka dnevnog reda na samoj sjednici.

"Očekujem da bude usvojen, jer nema razloga da ne bude usvojen. Argumenti koji govore u prilog tome da ga treba usvojiti što prije i bez ikakvih promjena je to što se njime rješava nekoliko značajnih stvari", smatra Majkić.

Kaže da se njime rješava pitanje ekonomske pomoći u vrijeme korone, rješava se pitanje izbora i na kraju rješava se sve ono što je jedna zemlja obavezna da uradi već početkom godine, da ima budžet, a ne da ga donosi u drugoj polovini tekuće godine.

Upitana da prokomentariše izjavu predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Zorana Tegeltije da je vrijeme da na čelu Uprave za indirektno oporezivanje bude neko iz srpskog naroda, Majkić je postavila pitanje treba li to uopšte komentarisati?

"Je li to pravo unaprijed određeno da moraju biti iz reda bošnjačkog i reda hrvatskog naroda? Kad su u sporu ta dva naroda, valjda je u redu da treći konačno dođe na red. Ako govorimo o jednakosti svih, onda se ta jednakost očituje i na tome", smatra Majkić.

Po njenim riječima, treba znati da će biti još polemike o tome, "ali naš stav je iznesen jasno i tu nema šta niko da prigovori".

"Nije korektno da od osnivanja nikada na čelu nije bio predstavnik srpskog naroda. Zašto ne bi bio? Po čemo su to druga dva naroda pretplaćena, a treći je isključen? Nema opravdanja. Niko ne može problematiizovati to, izuzev po onoj 'meni to pripada i to je moje'", kazala je Majkić.