Majkić: Prijedlozi za izmjenu Izbornog zakona neprihvatljivi Hrvatima

BANJALUKA - Izmjene Izbornog zakona o načinu biranja delegata u Dom naroda Federacije, problem je koji moraju da riješe hrvatski i bošnjački političari, poručili su iz SNSD-a. Komentarišući principe, koje su juče dogovorili predstavnici četiri stranke sa sjedištem u Sarajevu, Dušanka Majkić ističe da u Izmjenama zakona moraju da budu uvaženi interesi Hrvata.

Majkićeva kaže da su predstavnici bošnjačkih stranaka i međunarodne zajednice dogovorili izmjene izbornog zakona bez konsultovanja hrvatskih političkih partija, a principi koji su ponuđeni djeluju, kaže, veoma nerealno. Posebno je sporan pokušaj izjednačavanja nadležnosti Doma naroda u Federaciji i Vijeća naroda u Republici Srpskoj, što bi zahtijevalo i velike izmjene ustava.

-Nije to zato što oni misle da je to najbolje, nego zbog toga što znaju da Hrvati ne mogu pristati na drugo rješenje od ravnopravnosti dva doma. Nema ništa što bi moglo predstavljati mogućnost da Hrvati pristanu na to - rekla je Majkićeva.

Podsjećamo, osim nadležnosti Doma naroda, predstavnici četiri političke partije iz Federacije predložili su još pet principa za izmjene Izbornog zakona. Priznaju da nisu konsultovali predstavnike hrvatskih partija i da će im ti principi tek biti ponuđeni. S druge strane, predstavnici Hrvata poručuju da su takvi prijedlozi neprihvatljivi.

Fahrudin Radončić, predsjednik SBB-a, smatra da je to jedna pregovaračka platforma o kojoj treba da se izjasne i legitimni predstavnici hrvatskog naroda, dok delegat HSS-a u Vijeću naroda PS BiH Mario Karamatić misli da su to nečije želje koje nemaju nikakvu šansu da prođu.

- Drago mi je da su se skinule maske i da je jasan pokušaj da se od Federacije BiH napravi bošnjački entitet - istakao je Karamatić.

I dok iz hrvatskih partija poručuju da je ovaj prijedlog nesprovodiv, iz SNSD-a sumnjaju da je riječ o pokušaju odgađanja izbora, i to od strane onih koji nisu sigurni u svoj izborni rezultat, jer je vremena za dogovor o izmjenama Izbornog zakona, sve manje.

