Majkić: SDS i SDA odgovorni što OBA nije pod kontrolom

SARAJEVO - Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić smatra da SDS i SDA direktno odgovorni što Obavještajno-bezbjednosna agencija (OBA) BiH nije pod parlamentarnom i civilnom kontrolom, a posljedice mogu da budu teške.

"Ako je OBA bez kontrole parlamenta onda je pod kontrolom SDA i u to više niko ne sumnja. Agencija radi šta hoće i to je uglavnom usmjereno protiv političkih protivnika SDA. U ovom momentu sigurno je da ne prisluškuje nikoga iz SDS-a ili Saveza za promjene, ali nisam sigurna da to važi i za SNSD", rekla je Majkićeva Srni.

Prema njenom mišljenju, niko u BiH ne zna prema kojem principu OBA radi, koga prisluškuje, da li sve ili samo bezbjednosno-interesantne ljude.

Ona smatra da je očito da će ovakvo stanje ostati do izbora, kada je riječ o nadzoru nad radom OBA.

Prema njenim riječima, BiH je jedna od rijetkih zemalja u kojoj u ovom momentu OBA radi bez ikakve parlamentarne i civilne kontrole.

"To traje skoro godinu dana, odnosno od jula 2017. godine kada je sa mjesta predsjedavajućeg Zajedničke komisije za nadzor nad radom OBA, tog važnog radnog tijela Parlamentarne skupštine BiH, na prijedlog SDS-a smijenjen SNSD-ov poslanik Nikola Špirić koji je do tada bio predsjedavajući Komisije", podsjetila je Majkićeva.

Prema njenim riječima, nakon toga taj se problem pokušao riješiti na različite načine, ali je svaki bio nezakonit.

Ona je navela da je imenovan privremeni predsjedavajući Bariša Čolak iz HDZ-a, ali na period od 60 dana kojem je brzo istekao mandat.

"Očito se pokazalo da parlamentarnoj većini, koje nema kad je u pitanju donošenje nekih odluka koje su važne za BiH, a nisu važne za njih, očito odgovara da OBA radi bez ikakve civilne kontrole, tim prije što Zakon o OBA nalaže da predsjedavajući ovog parlamentarnog tijela ne može biti iz pozicije, a opozicija oličena u SNSD-u nikako im nije po volji. Zato i blokiraju izbor predsjedavajućeg, a bez predsjedavajućeg ta komisija ne može da radi", pojasnila je Majkićeva.

Prema njenom mišljenju, bezbjednosna situacija u BiH najviše je problematična zbog ovakvog rada OBA, odnosno zbog nedostatka nadzora od parlamenta BiH, ali je i cijeli bezbjednosni sektor u teškoj situaciji.

"Ako znamo da u ovom momentu na ključnim mjestima u bezbjednosnom sektoru nemamo imenovane direktore policijskih agencija i njihove zamjenike, jasno je da nijedna od tih institucija ne može da radi onako kako je to propisano zakonom", naglasila je Majkićeva.

Ona je istakla da pojedina imenovanja zavise od članova SDS-a koji ne mogu da se dogovore.

"SDS ne može da se dogovori unutar svoje političke partije koga da imenuju. Strašno je što jednu ličnost zastupa Mektić, a druge Šarović", kaže Majkićeva.