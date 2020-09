Majkić: Vrlo opasne namjere CIK-a

BANJALUKA - Delegat SNSD-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić smatra vrlo opasnom namjeru Centralne izborne komisije /CIK/ BiH da joj treba dati ovlaštenja da ne ovjeri političku stranku pod imenom koje "uznemirava birače", jer bi to značilo da, ukoliko tako odluči, CIK može da zabrani rad svakoj političkoj partiji.

Majkićeva je dodala i da je poznato kako bi ocjenjivali, s obzirom na sastav Komisije.

"Ta preporuka omogućava da ovakav CIK, prema čijim članovima vlada izuzetno nepovjerenje, znajući kako su oni izabrani, kako su došli na te pozicije, sankcioniše prema vlastitom nahođenju političke partije koje im nisu po volji", rekla je Majkićeva za ATV.

Ona je navela i da je sigurna da ova preporuka neće proći, odnosno, da neće dobiti podršku u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Zamjenik šefa Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica rekao je da, osim što su članovi CIK-a izabrani na nelegitiman način, sada sa traženjem ovakvih ovlaštenja nastavljaju da se obračunavaju s "nepodobnim srpskim i hrvatskim političkim partijama, s onima koje imaju jako uporište u srpskom i hrvatskom biračkom tijelu".

"Pošto se upravo radi o probosanskom CIK-u, oni to tako percipiraju. Reuf Bajrović je rekao `demografsko i demokratsko preuzimanje CIK-a biće usmjereno isključivo prema Srbima i Hrvatima`, to naravno ne prihvatamo i to je ono što smo govorili da je ovaj CIK nelegalno, nelegitimno izabran", dodao je Mazalica.

On je naglasio da je jasno da, omogućavati takva ovlaštenja nelegalno i nelegitimno izabranom CIK-u, ide u pravcu centralizacije BiH, te "disciplinovanja nekih nepodobnih političkih partija".

Centralnoj izbornoj komisiji /CIK/ BiH treba dati ovlaštenja da ne ovjeri političku stranku pod imenom koje "uznemirava birače", navodi se na listi preporuka koju je CIK poslala u Parlamentarnu skupštinu BiH u okviru Izvještaja o provođenju zakona iz nadležnosti CIK-a za 2019. godinu.