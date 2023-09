Majkl Marfi: Milorad Dodik misli da je car Lazar

SARAJEVO - Međunarodna zajednica ne planira igrati igrice sa Miloradom Dodikom, predsjednikom Srpske, izjavio je sinoć američki ambasador Majkl Marf za Face televiziju gdje je govorio o uzburkanim dešavanjima u Bosni i Hercegovini u prethodnom periodu između Dodika i visokog predstavnika Kristijana Šmita kojeg u Republici Srpskoj ne priznaju.

Marfi je zaprijetio da će biti posljedica po one koji igraju.

"Ovo nije igra. Dodik misli da jeste, ali nismo ovdje da skupljamo poene... Zaista griješi ako vjeruje da se može konfrontirati s međunarodnom zajednicom kroz visokog predstavnika ili EUFOR", rekao je Marfi, prenosi Klix.

On smatraa da se Dodik krije iza naroda zbog toga što je svjestan da je napravio mnoge pogreške. Istakao je i da mnogi političari govore da ih sankcije ne pogađaju, a privatno pokušavaju da "siđu" s crne liste.

"Dodik je angažovan na vrlo opasnom putu i to RS vodi u izolaciju ili još gore stanje. Provocira konfrontaciju sa međunarodnom zajednicom u BiH. Pokušava izbjeći ličnu odgovornost za sopstveno djelovanje tako što sebe prezentuje kao avatara Srba. Misli da je car Lazar i traži od svih da izađu na Kosovo polje, bore se i žrtvuju za njega. Ali on nije izabrao nebesko carstvo nego da se obogati na račun ljudi koje poziva da izađu, ovdje – u zemaljskom carstvu. Šta oni dobivaju, dobru vlast u RS? Ne. Narušene su njihove fundamentalne slobode kao što je sloboda medija, okupljanja i govora, u dugovima su. Na protestima su bili oni koje je platio da dođu, partijski ljudi koji su morali biti tamo. Ljude RS ne brani Milorad Dodik, on ih iskorištava da bi sebe zaštitio zbog sopstvenih promašaja i lošeg ponašanja. Ali nije ih uspio uvjeriti", rekao je Marfi.