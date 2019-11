Makron: BiH je tempirana bomba koja prijeti regionu

Ako ste zabrinuti za ovaj region, prvo pitanje nije ni Sjeverna Makedonija ni Albanija, već Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina je tempirana bomba koja kuca tik uz Hrvatsku. Ona se suočava s problemom džihadista povratnika, upozorio je predsjednik Francuske Emanuel Makron.

U velikom intervjuu koji je dao britanskom magazinu Ekonomist, on je govorio vrlo otvoreno o brojnim pitanjima, a dio intervjua odnosio se i na zapadni Balkan.

Makron je, govoreći o protivljenju Francuske da se Sjevernoj Makedoniji i Albaniji odobri početak pregovora o ulasku u Evropsku uniju, utvrdio da se "polovina država Unije protivi tome da pregovori počnu s Albanijom".

“Oni hoće da se to otvori sa Sjevernom Makedonijom. To je mala zemlja, promijenila je ime i to je zaista istorijsko ostvarenje. Nikome ne predstavlja opasnost. Realnost je da, ako pregovore ne otvorimo s Albanijom, izazvaćemo užasnu traumu cijelom regionu. Albanske zajednice su svuda. Ako ponizite Albaniju, trajno ćete destabilizovati region. Stoga sam uvjeren da prvo trebamo reformirati naše procedure za članstvo jer one više nemaju dugoročnu svrhu. Nisu strateške. Nisu političke, previše su birokratske i nema vraćanja na prethodno stanje, a to pitanje se mora razmotriti”, rekao je Makron za Ekonomist.

U nastavku odgovora na pitanje novinara Ekonomista, on je ponovio da se procedure procesa proširenja moraju promijeniti i iznio nadu da se to može napraviti u roku od nekoliko mjeseci.

BiH, Sjeverna Makedonija i Albanija spomenuti su u predzadnjem pitanju velikog intervjua koji je Makron dao ovom uglednom magazinu.