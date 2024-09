Maksić: Ono što je Stanivuković učinio ne može se obrisati

BANJALUKA - Nekada je dovoljno samo pogledati oko sebe da se vidi koliko se Banjaluka promijenila u posljednjih nekoliko godina. Ali najzanimljivije je to što i oni koji kritikuju gradonačelnika Draška Stanivukovića, ne mogu pobjeći od njegovih postignuća. Što god da kažu, što god da planiraju – tu su ti vidljivi rezultati, i oni ih, htjeli-ne htjeli, koriste kao pozadinu svojih kampanja.

Rekao je ovo Igor Maksić, kandidat PDP za Skupštinu grada Banjaluka, uzimajući za primjer Jelenu Trivić, predsjednicu Narodnog fronta.

"Trivić kritikuje Draška konstantno, ali gdje odlučuje predstaviti svoje kandidate? Na prelijepo uređenom Sokolskom igralištu, prostoru koji je zahvaljujući gradonačelnikovim projektima postao prava mala oaza za sportiste i rekreativce. I dok se bori da skrene pažnju na svoje ideje, nemoguće je ne primijetiti da je to mjesto rezultat Stanivukovićevih napora da grad učini boljim", kaže Maksić.

Dodaje da ona tu nije tu stala.

"Počela je s kritikama na trgu kod parka Mladena Stojanovića, još jednom mjestu koje je zahvaljujući revitalizaciji postalo srce gradskog okupljanja. Koliko god pokušavala da iznese zamjerke, sve te lokacije govore same za sebe – one su sad pun pogodak i mame građane da ih posjete i uživaju",navodi Maksić.

Ističe da nije samo Jelena Trivić ta koja nesvjesno priznaje koliko je Stanivuković učinio za grad.

"SNSD je promociju svojih kandidata odlučio održati na novoosvijetljenom Kastelu. Da, upravo na jednom od simbola Banjaluke koji je, zahvaljujući pametnom investiranju u infrastrukturu, ponovo oživio i postao atraktivna turistička destinacija", dodaje.

I dok svi pričaju, kritikuju i planiraju, kaže Maksić, činjenica ostaje – ono što je urađeno, ne može se izbrisati.

"Naprotiv, čak i protivnici to koriste u svoju korist, svjesno ili nesvjesno. A najbolji dokaz da je ono što Stanivuković radi dobro, jeste to da su mnogi gradovi i opštine širom Republike Srpske jednostavno prepisali njegove ideje i projekte. Jer, kad nešto funkcioniše, svi žele dio te priče. Dakle, koliko god kritikovali, ne mogu izbjeći ono što je očigledno. Banjaluka se mijenja, i to na bolje. I to je nešto što svi vide – i građani, i politički protivnici", poručuje on.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.