Male naknade tjeraju ljude od biračkih odbora

SARAJEVO, BANJALUKA - Zbog malih naknada, koje iznose 110 KM za predsjednika i po 80 KM za članove, sve teže je formirati biračke odbore, posebno kada je riječ o opštim izborima u Bosni i Hercegovini.

"Ljudi nisu zainteresovani. Politički subjekti koji su ovjereni za učešće na izborima imaju svoje posmatrače, dva, tri ili više po biračkom mjestu, i oni daju veće neknade svojim posmatračima nego što dobijaju članovi biračkih odbora. Uz te naknade, posmatrači dobiju i ručak, neki lanč paket, osvježenje, voće, dok članovi biračkih odbora nemaju ni vodu, a odgovornost im je ogromna za razliku od posmatrača", rekla je za "Nezavisne novine" Nada Batinar, predsjednica Gradske izborne komisije Banjaluka.

Inače, kada je riječ o opštim izborima, naknade za članove biračkih odbora određuje Centralna izborna komisija BiH i oni se finansiraju iz budžeta Bosne i Hercegovine. Na posljednjim opštim izborima 2018. godine naknada predsjednika biračkog odbora iznosila je 110 KM, a člana 80 KM.

"To su mizerne naknade. Član, posebno predsjednik biračkog odbora, obavezan je najmanje dva ili tri puta prisustvovati obuci, pa preuzeti rješenje pa onda u šest ujutro biti na biračkom mjestu i ostati na njemu najmanje do 21 čas i to sve za oko 80 KM", ispričao je "Nezavisnim novinama" jedan član biračkog odbora na prošlim izborima, dodajući da sve više ljudi odustaje od učešća u radu u biračkim odborima.

Naši izvori navode da je sva odgovornost za sprovođenje izbora upravo na članovima biračkih odbora i njegovom predsjedniku te da je bolje biti posmatrač ispred političke partije nego član biračkog odbora.

"Sada već političke partije traže 'svoje' članove biračkih odbora i daju im isto onoliko koliko im daje i država", naglašavaju izvori.

Što se tiče lokalnih izbora, situacija sa naknadama je još i gora s obzirom na to da opštine svaka za sebe donose odluku o visini naknade, pa tako, recimo, u većim opštinama predsjednik biračkog odbora dobije i do 200 KM, a u manjim sredinama ni 100 KM.

"Naknade su niske i sve manje ljudi je zainteresovano da učestvuje u svemu tome. Imate prvo obuku, jednu, drugu pa onda testiranje pa na kraju cijeli dan rada na dan izbora, a uz to snosite veliku odgovornost", rekla je Ljiljana Stevanović, predsjednica Opštinske izborne komisije u Srebrenici.

U ovoj opštini naknada za predsjednika biračkog odbora na lokalnim izborima iznosi 110 KM, a za člana 80 KM, a kako kaže Stevanovićeva, tim povodom obraćali su se i Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine.

"Obraćali smo se CIK-u povodom tih naknada, ali nikada od njih nismo dobili bilo kakav odgovor", naglasila je Stevanovićeva.

Iako su nekoliko puta u samom CIK-u isticali da se naknade članovima biračkih odbora BiH moraju povećavati, juče nismo uspjeli dobiti odgovor na pitanja koliki je budžetski zahtjev CIK-a prema Savjetu ministara BiH za ove opšte izbore, odnosno koliko su planirali izdvojiti za naknade članovima biračkih odbora na predstojećim izborima.