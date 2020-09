"Mali Šengen" bi pokrio tržište od 18 miliona ljudi

SARAJEVO, BANJALUKA - Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, predložio je da BiH pristupi inicijativi "Mali Šengen", a o tome će se odlučivati već sljedeće sedmice na sjednici Predsjedništva BiH.

Kako se navodi u Dodikovoj inicijativi, "Mali Šengen" podrazumijeva punu slobodu kretanja robe, ljudi, usluga i kapitala, što je osnovna vrijednost Evropske unije, a zemlje koje su pristupile ovoj inicijatvi dogovorile su izdavanje zajedničkih radnih dozvola i priznavanje kvalifikacija i diploma bez dodatnih procedura, što će, kako je navedeno, obezbijediti mogućnost kretanja radne snage, a time i atraktivnost regiona za strane investitore.

"Svako povezivanje je dobro pa i to. Radi se o pozitivnoj inicijativi u svakom slučaju koju samo politika može pokvariti. Politički odnosi u ovom trenutku nisu baš najbolji i mogli bi da pokvare jednu takvu ideju", rekao je za "Nezavisne" Nemanja Vasić, potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.

On ističe da kroz komorski sistem zemlje iz regiona već sarađuju te da se kroz "Mini Šengen" treba raditi na bržem protoku robe, ljudi i kapitala između zemalja koje su privredno naslonjene jedna na drugu.

"Mali Šengen" takođe podrazumijeva i razmjenu studenata, zajedničke projekte za istraživanje i razvoj, uvođenje 24-časovnog radnog vremena svih inspekcijskih službi na granicama, s akcentom na fitosanitarnu i veterinarsku inspekciju, što bi skratilo vrijeme čekanja kamiona s robom, zatim jedinstven paket dokumentacije potrebne za tranzit robe, a saradnja bi se odnosila i na izmjene i usaglašavanje zakona iz oblasti tržišta, poreskog i finansijskog sistema kako bi se stvorio nesmetan protok kapitala, dalje jačanje prekogranične saradnje itd.

Kako je rekao sam Dodik, i Metju Palmer, zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD, koji je juče boravio u Sarajevu, ocijenio je da je inicijativa "Mali Šengen" dobra stvar.

"I kada se pojavila ta inicijativa tražio sam da joj BiH pristupi, a sada sam taj zahtjev i formalizovao, jer smatram da je vrijeme da se o tome odlučuje", rekao je Dodik.

Trenutno u formiranju "Malog Šengena" najdalje su otišle Srbija, Albanija i Sjeverna Makedonija, koje već imaju određene sporazume i izjave potpisane po tom pitanju, a plan je i da se pored BiH pridruže i Kosovo i Crna Gora. Ako bi sve bilo kako je planirano, jedinstveno tržište obuhvatilo bi oko 18 miliona stanovnika, što bi u svakom slučaju region učinilo zanimljivijim za strane investitore.

"Neću odustati od ideje za koju mislim da je lekovita za celi region i najbolja. To je naše uvezivanje. Hoće li nas primiti u EU, to je jedno pitanje, a šta je to što možemo sami da uradimo za sebe, za svoje narode, to je da gradimo strukturu. Jedan od projekata je veoma važan za nas, o kome sve vreme razgovaramo s Evropom, a o kojem ćemo dodatno razgovarati i s Amerikancima, je pruga Beograd - Sarajevo", rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.

Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, rekao je da je inicijativa ulaska BiH u "Mali Šengen" logična i korisna za bh. privrednike, jer je to jaka podrška u vanjskotrgovinskom poslovanju preduzeća.

"Mi danas imamo nekoliko potpisanih ugovora, ali uvijek u implementaciji postoje problemi. Ulaskom u 'Mali Šengen' privrednici bi imali olakšan odnos s poslovnim partnerima u tim zemljama na način da bi jedan papir bio dovoljan", zaključio je Košarac.

Šta donosi "Mini Šengen"

- Izdavanje zajedničkih radnih dozvola.

- Priznavanje kvalifikacija i diploma bez dodatnih procedura, što će obezbijediti mogućnost kretanja radne snage, a time i atraktivnost regiona za strane investitore.

- Razmjena studenata.

- Zajedničke projekte za istraživanje i razvoj.

- Uvođenje 24-časovnog radnog vremena svih inspekcijskih službi na granicama s akcentom na fitosanitarnu i veterinarsku inspekciju, što bi skratilo vrijeme čekanja kamiona s robom.

- Jedinstven paket dokumentacije potrebne za tranzit robe.

- Saradnja bi se odnosila i na izmjene i usaglašavanje zakona iz oblasti tržišta, poreskog i finansijskog sistema kako bi se stvorio nesmetan protok kapitala.

- Jačanje prekogranične saradnje.