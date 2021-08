Mandat guverneru i UO ističe, nadležni ćute

BANJALUKA, SARAJEVO - Iako je zbog neizbora nove uprave i guvernera Centralne banke BiH ugroženo buduće funkcionisanje ove institucije, nadležni ćute.

Naime, juče smo pokušali dobiti informacije od ključnih domaćih i međunarodnih institucija koje na ovaj ili onaj način imaju veze s ovom institucijom, ali odgovor smo dobili samo iz jedne, i to da nemaju odgovor.

Naime, u Savjetu ministara BiH su nas za odgovor uputili na Centralnu banku BiH, iz koje juče nismo dobili odgovor, kao ni iz jednog ministarstva finansija u zemlji, ni iz agencija za bankarstvo, ni iz drugih institucija.

Podsjećanja radi, s obzirom na to da Centralna banka BiH ne poznaje status tehničkog ili v.d. mandata, ostaje otvoreno pitanje šta će se desiti danas, kada bi, prema našim informacijama, trebalo po posljednji put da zasjedaju članovi Upravnog odbora, kako bi pokušali utvrditi kako dalje da funkcioniše ova najvažnija monetarna institucija u zemlji, koja se brine o stabilnosti konvertibilne marke.

Međutim, s obzirom na to da predstavnici RS neće odlučivati, pitanje je kako će se stvari odvijati, jer je jedna od ideja i da se uputi hitna urgencija Predsjedništvu BiH za imenovanje novih članova Upravnog odbora BiH.

Izvor "Nezavisnih" navodi da ovakva situacija još nije zabilježena kada je u pitanju Centralna banka BiH te da je ranije bilo slučajeva da Upravni odbor ostane bez pojedinih članova, ali je uvijek postojao guverner koji je bio u mandatu, međutim sad je situacija potpuno drugačija, jer mandat ističe svima.

Inače, aktuelni guverner CB BiH izabran je na sjednici održanoj 11. avgusta 2015. godine, a na tom mjestu zamijenio je Kemala Kozarića, kojem je mandat isticao upravo na taj dan.

Prema nezvaničnim informacijama "Nezavisnih", na jednoj od posljednjih sjednica Predsjedništva BiH, dok je njime predsjedavao Milorad Dodik, bilo je i imenovanje članova Upravnog odbora, međutim po zahtjevu Željka Komšića, člana Predsjedništva BiH, to je povučeno sa dnevnog reda, jer je on tražio još malo vremena za konsultacije. Takođe, kako nezvanično saznajemo, nije isključena mogućnost da upravo Komšić, a pod izgovorom hitnosti, sazove novu sjednicu Predsjedništva BiH i da on i Šefik Džaferović, član Predsjedništva BiH, bez Dodika imenuju tri od ukupno pet članova Upravnog odbora CB BiH koji mogu donositi odluke i izabrati guvernera.