Manji broj migranata u BiH

ŽENEVA - BiH je jedina zemlja u regionu zapadnog Balkana u kojoj je u martu registrovan manji broj migranata u odnosu na prethodni mjesec, navedeno je u najnovijem izvještaju Međunarodne organizacije za migracije Ujedinjenih nacija sa sjedištem u Ženevi.

Istovremeno, kako je naglašeno, u svim ostalim zemljama regiona došlo je do značajnog porasta broja migranata. Ukupno je u martu ove godine u odnosu na februar zabilježeno 9.720 novih registrovanih dolazaka ili 57 odsto više. Treba, takođe, napomenuti da je poslije Srbije BiH najopterećenija novim dolascima, a posebno u regionu Bihaća i Sarajeva.

Od početka godine, kako je naglašeno, u regionu je zabilježeno 25.537 novih dolazaka. Najviše je novopridošlica u Srbiji, i to njih 6.317, odnosno 57 odsto više u odnosu na februar. Slijede Sjeverna Makedonija sa 696 migranata ili 24,3 odsto, te Albanija sa 488 novopridošlih migranata ili 81,7 odsto više. U BiH je zabilježeno 1.558 migranata ili 0,4 odsto manje nego u februaru.

U proteklih godinu dana, kako je navedeno u njihovim podacima, najveć broj novih dolazaka zabilježen je od juna do oktobra, a oktobru je bilo oko 18.000 registrovanih migranata u regionu. Inače, prema ovim podacima, februar je mjesec s najmanje migranata, a od marta brojevi obično blago rastu do juna, kada dolazi do "eksplozije" novopridošlica, koja se stišava dolaskom zime.

Gledano ukupno, u EU je prošle godine registrovano ukupno oko 192.000 migranata i ti brojevi iz godine u godinu rastu, s obzirom na to da je godinu dana ranije bilo zabilježeno oko 120.000, a godinu ranije 103.000. Godine 2019. bilo ih je samo 80.000, a prethodne godine oko 44.000 ili gotovo dvostruko manje.

I dalje su na vrhu svih lista Avganistanci, Sirijci i Marokanci. U BiH je najviše pridošlo Avganistanaca, ali ih je zabilježeno 23 odsto manje, dok je u svim ostalim zemljama, osim u Crnoj Gori, došlo do značajnog rasta.

Najviše smještajnih kapaciteta, kako ističe IOM, ima Srbija, u kojoj postoji 5.675 kreveta, od kojih je zauzeto 2.740, a slijedi BiH sa 4.959 kreveta, od kojih je zauzeto 1.176.

U BiH se smještajni kapaciteti nalaze kod Bihaća, Sarajeva i Mostara, dok u Republici Srpskoj nema smještajnih kapaciteta.

BiH je najrevnosnija kad je riječ o dobrovoljnom protjerivanju, odnosno vraćanju lica koja nisu dobila dozvolu za boravak, ili su vraćeni jer nisu ušli u zemlju na legalan način. Od ukupno 2.712 protjerivanja od 2016. do kraja prošle godine, iz BiH su vraćena 1.324 lica, dok je iz Srbije vraćeno 1.115 lica. Ostatak se odnosi na ostale zemlje u regionu, a radi se o izrazito niskim brojevima. Prošle godine je iz Srbije vraćeno 21 lice, a iz BiH 18. Ukupno je u regionu bilo 45 vraćanja, pa se i iz ovih podataka vidi da su Srbija i BiH ponovo bile najaktivnije. Najviše lica vraćeno je u Pakistan, a slijede Indija, Alžir, Maroko i Irak.