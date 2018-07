Marčeta: Govedarica i Mektić Srbe u FBiH prodaju Arapima

DRVAR - Predsjednik Udruženja protjeranih građana opštine Drvar "Održiv povratak" Mile Marčeta izjavio je danas Srni da su Srbi koji su se vratili u opštine sa većinskim srpskim stanovništvom u Federaciji BiH (FBiH) ogorčeni jer ih predsjednik SDS-a Vukota Govedarica i ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić "istjeruju sa ognjišta", poslije 20 godina upornog povratka i teškog života.

Marčeta je istakao da ga kao predstavnika krovne organizacije Srba u FBiH mnogo ljudi kontaktiralo jer strahuju od najavljenog smještanja migranata u Bosanskom Petrovcu.

"Ne mogu se načuditi da nas istjeruju Srbi, i to poslije 20 godina našeg upornog povratka i teškog života. Narod je ogorčen i tražimo da se ti ljudi urazume i da to ne rade svom narodu. Praktično nas prodaju Arapima, a ako su već tako dobri prema navodnim izbjeglicama imaju i oni svoja dvorišta i kuće, pa neka ih ugoste dok se ne snađu", kaže Marčeta.

On je dodao da bi naseljavanjem migranata bio ugrožen opstanak Srba u opštinama u FBiH sa većinskim srpskim stanovništvom.

"Način na koji rade Govedarica i Mektić bi uzrokovao naše napuštanje ovih prostora. Migrante žele da smjeste isključivo na srpskim područjima, iako na drugim mjestima ima mnogo više prostora za to. Opstanak Srba bi bio ugrožen. Na to sam više puta upozoravao, a sada je ovo prelilo čašu. To što rade bi uzrokovalo novi egzodus Srba iz Krajine", naveo je Marčeta.

On je dodao da će srpski povratnici pokušati da se odupru nastojanjima da migranti budu smješteni u opštinama u koje su se vratili.

"Pokušaćemo se tome oduprijeti posredstvom institucija u FBiH i BiH. Već nekoliko puta sam pozivao Parlamentarnu skupštinu i Savjet ministara da reaguju, međutim svi su se oglušili. Moraćemo tražiti sastanak predstavnika opština pogođenih planovima za smještaj migranata", rekao je Marčeta.

Prema njegovim riječima, ukoliko izostane reagovanje institucija, stanovništvo u povratničkim opštinama će morati samo da se organizuje.

"Ne možemo dozvoliti da nas tako prodaju i da nam otimaju našu djedovinu i da ponovo postanemo beskućnici. Migranti nisu isto što i izbjeglice i raseljena lica. To nisu shvatili oni koji se zalažu za njihov smještaj u ovim opštinama. Od nas ponovo prave sirotinju, a migranti dolaze sa novcem i kao da su pošli na modne piste. Nemam ništa protiv tih ljudi, ali imam protiv ovog što rade vlasti na nivou BiH i FBiH", rekao je Marčeta.

Mektić je nedavno izjavio da je sa lokalnim zajednicama i predstavnicima međunarodnih institucija dogovoreno da jedna od lokacija za prihvat migranata bude mjesto Lipe na području opštine Bosanski Petrovac.

Govedarica je juče rekao da situacija u vezi sa migrantima nije alarmantna i da je Mektić spreman da podigne policijske agencije na noge da bi bila zaštićena granica u slučaju eskalacije migrantske krize.