Marfi: Građani BiH zaslužuju odgovornost svojih lidera (FOTO)

Ambasador SAD u BiH Majkl Marfi (Michael Murphy) danas je učestvovao da učestvuje u Radnoj grupi zaduženoj za podršku implementaciji Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Istaknuto je da je prošao 2014. godine.

“Dovoljno je deset godina čekanja, a građani BiH zaslužuju odgovornost svojih lidera. Nema više odlaganja”, poručio je ambasador Marfi.

Today, I had the opportunity to participate in the Working Group tasked with supporting the implementation of the "Law on Suppression of Corruption and Organized Crime in the Federation of Bosnia and Herzegovina," passed in 2014. Ten years of waiting is enough, and the citizens…