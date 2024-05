Marfi: Shvatam zašto su ljudi u BiH zabrinuti

SARAJEVO – Majkl Marfi, ambasador SAD u BiH, rekao je da shvata zašto su ljudi u BiH zabrinuti kada političari ubrizgaju zapaljivu retoriku i mržnju u politički sistem i tijelo i tkivo bh. društva.

"To je užasno neodgovorno i destablizirajuće", rekao je Marfi za N1.

Kako kaže ljudi čuju od političara, posebno Milorada Dodika, predsjednika RS i zvaničnika iz RS užasnu retoriku i prijetnje secesijom.

"Retorika koja je zaista zadrta, komentari da 'ne želi disati isti vazduh kao Bošnjaci'. To mora zabrinuti svakoga, zabrinuti međunarodnu zajednicu. Moja vlada je komentarisala to u našoj obavještajnoj procjeni koliko Dodik predstavlja prijetnju BiH i njenoj budućnosti", objasnio je američki ambasador.

Kako kaže politika njegove vlade o svemu ovome je jasna.

"Mi čvrsto podržavamo teritorijalni integritet, suverenitet i multietnički karakter BiH. Mi želimo da se BiH integriše u evroatlantske institucije. Jasno kažemo da, kada se ugroze ti interesi od strane aktera na terenu lokalnih i stranih vlada, SAD je spremna reagovati i vi ste to mogli vidjeti u našim rekacijama. Mi se borimo oprotiv toga i jasno pričamo u javnosti o tom ponašanju, nastavit ćemo to raditi", rekao je Marfi i dodaje da su SAD koristili sankcije da drže pojedince odgovornim za to ponašanje i to ćemo nastaviti.

"I jasni smo bili i to ostaje naša politika da se nećemo suzdržavati kada je riječ o Dodiku i bilo kojem političaru koji guraju zemlju ka sukobu. To nije u interesu SAD i nećemo dozvoliti da se desi", jasan je Marfi.

Ističe da neće stajati po strani i dozvoliti da BiH uđe u neki novi sukob.

