Marfi i Satler dali podršku Vladi FBiH

SARAJEVO - Nermin Nikšić, premijer FBiH nakon sastanka sa Johanom Satlerom, šefom Delegacije EU u BiH i Majkom Marfijem, ambasadorom SAD u BiH rekao je da Vlada Federacija BiH ima podršku da istraje u onome što je započela te da je pitanje kako pozitivnu energiju iz Vlade prenijeti na Paralment FBiH.

Nakon sastanka sa Nikšićem i članovima njegovog kabineta, Marfi je rekao da se radi o ključnom trenutku za FBiH i da čelnici FBiH imaju priliku popraviti ono što je propušteno od inflacije, obrazovanja do etnonacionalističkih pitanja koja su sprečavala napredak.

"Razgovarali smo o pitanju vladavine prava i donošenju svih propisa koje će omogućiti upravljanje i transformaciju javnih preduzeća kako bi se kreiralo još ranih mjesta. To prvenstveno znači donošenje zakona o južnoj interkonekciji i apelujemo na lidere stranaka da ovaj zakon bude donesen što je prije moguće", rekao je Marfi.

On je istakao da što se tiče Vlade SAD ključne poruke su da želimo pomoći svim liderima koji su spremni da isprazne priče pretvore u konkretne, a istovremeno smatraćemo odgovornima one koji će to da prokockaju radi ličnih interesa.

"Prilike kao što je ovakva su veoma rijetke i ako ih propuste nema nazad. Vjerujem da će Vlada FBiH u potpunosti iskoristi ovu šansu", istakao je Marfi.

Šef Delegacije EU rekao je da su šanse koje imaju u FBiH rijetke te da je 2022. godine EU napravila pomak kada je dodijelila kandidatski status BiH koji je bio jedan signal građanima, ali i zadaća za sve nivoe vlasti da intenzivnije rade.

"Naša sprenost je da se predstojeći period iskoristi za brži proces integrisanja", rekao je Satler.

Takođe, naglasio je i da proces evropskih integracija uživa podršku preko 90 posto građana FBiH i to je bila jedna od tema i bilo je govora o suštinskim i egzistencijalnim pitanja kao što su reforma poreskog sistema, unapređenje rada javnih preduzeća, a bilo je i govora o standardima kao što su sloboda javnog okupljanja, borba protiv organizovanog kriminala i kurpucije, rada medija.