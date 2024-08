Marfi oduševljen ljepotama manastira Dobrun

VIŠEGRAD - Majkl Marfi, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH, posjetio je manastir Dobrun, gdje je razgovarao s lokalnim monasima i nazdravio uz domaću rakiju.

Rekao je da je manastir i dalje očuvao svoje ljepote još iz perioda nastanka u XIV vijeku, ali da su ga nacisti oštetili tokom Drugog svjetskog rata.

"Monasi su nam pružili topao doček. Nakon obilaska, sjeli smo i nazdravili uz rakiju", rekao je Marfi i našalio se da ga rakija podsjeća na period njegovog djetinjstva i priča njegovog oca.

"Od Čajniča do manastira Dobrun, istorija Bosne i Hercegovine ne prestaje fascinirati. Vijekovima stare freske i najtopliji doček monaha u manastiru učinili su ovo putovanje nezaboravnim", napisao je on na mreži X.

From Čajniče to Dobrun Monastery, Bosnia and Herzegovina’s history never ceases to fascinate. Centuries-old frescoes and the warmest welcome from the monks at the Monastery made this journey unforgettable. pic.twitter.com/kMxKIx3Iui