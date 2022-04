Marfi poručio iz Srebrenice da su krivi pojedinci, a ne etničke grupe

SARAJEVO – Za Srebrenicu su krivi pojedinci, a ne etničke grupe, ali je važno da politički lideri i institucije imaju trajnu obavezu da riješe slučajeve ovog i svih ostalih ratnih zlodjela tokom rata, poručio je Majkl Marfi, američki ambasador u BiH nakon što je posjetio Memorijalni centar.

"Priznajte i prihvatite činjenice, učite mlade naraštaje istini, poštujte žrtve, neumorno radite na pronalaženju, iskopavanju i identifikaciji nestalih lica i aktivno istražujte i gonite osumnjičene koji su još uvijek na slobodi. To je jedini put ka budućnosti koja će pomiriti ljude u BiH, put koji liječi i vida rane ove zemlje i koji garantuje pravedan i trajni mir među potomcima onih koji su prošli patnje i izgubili živote od 1992. do 1995. godine", rekao je on.

Marfi je istakao da su Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde ustanovili činjenice u vezi sa Srebrenicom dok, kako je istakao, istovremeno traju nastojanja najistaknutijih političkih aktera u RS da poreknu ono što se desilo u Srebrenici.

"U julu 1995. godine, grupe u sastavu Vojske RS, pod komandom Ratka Mladića i političkim vođstvom Radovana Karadžića, počinile su genocid. Ratko Mladić i Radovan Karadžić ratni su zločinci, ne heroji. Krivi su za počinjeni genocid. Nikakvo poricanje, mural niti spomenik ne mogu to promijeniti. Njihova krivica i sramota su vječni", poručio je on.